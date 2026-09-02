'라스' 출연 日배우 "예고편 보고 울 뻔..절대 보지 마" 韓 첫 예능에 혼쭐

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[스포츠조선 조윤선 기자] 일본 배우 카사마츠 쇼가 '라디오스타' 녹화 후기를 전했다.

카사마츠 쇼는 1일 자신의 사회관계망서비스에 "9/2 22:30부터 한국의 전통(?) 토크쇼 '라디오스타' 출연한다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 '라디오스타' 대기실 앞에 붙은 자신의 이름을 가리키고 있는 카사마츠 쇼의 모습과 녹화를 앞두고 준비하는 자연스러운 모습 등이 담겼다.

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카사마츠 쇼는 녹화 당시를 떠올리며 "스튜디오에 도착했는데 통역사분이 안 계셔서 진짜 당황했다. 한국 배우분들한테 연락이 와서 '한국인한테도 어려운 프로그램'이라는 말을 들었다"고 전했다.

이어 "유학생이 원어민끼리 하는 대화를 못 따라가고 계속 어색하게 웃기만 하는 모습을 즐기실 수 있다"며 "4시간 반 동안 녹화했고, 후반부에는 내 뇌가 거의 멈춰 있었다"고 솔직한 소감을 밝혀 웃음을 자아냈다.

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또 "예고편에 나온 나의 움직임이 너무 이상해서 울 뻔했다. 절대 보지 마라"라고 덧붙였다.

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그러나 카사마츠 쇼는 자신의 스토리에 '라디오스타' 예고편을 직접 공유하며 깨알 홍보에 나섰다. 이와 함께 "지옥의 예고편"이라는 문구를 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이를 본 팬들은 "싫어요. 오늘 꼭 보겠습니다", "너무 귀엽다. 본방 꼭 봐야겠다", "한국어 천재", "예고편보다 더한 게 있을까 봐 너무 기대된다", "절대 보지 말라고 하니까 꼭 봐야겠다"등의 반응을 보였다.

카사마츠 쇼의 첫 예능 도전기는 오늘(2일) 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 공개된다.

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한편 1992년생인 카사마츠 쇼는 2013년 데뷔 후 일본 영화·드라마로 꾸준히 커리어를 쌓아온 배우다. HBO맥스 '도쿄 바이스', 디즈니+ '간니발'등에 출연하며 글로벌 팬들에게 이름을 알렸으며, 미이케 다카시 감독의 할리우드 프로젝트 '언타이틀드 교토'에도 캐스팅돼 국제무대에서 주목받고 있다.

한국 시장 진출작은 지난해 공개된 넷플릭스 영화 '굿뉴스'로 일본 적군파 리더 덴지 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 이후 SBS 드라마 '모범택시3'에서는 첫 빌런 캐릭터로 등장하며 국내 시청자들에게도 눈도장을 찍었다.

평소 한국 콘텐츠를 즐겨보며 한국어를 독학한 것으로 알려진 카사마츠 쇼는 지난해 토론토국제영화제와 부산국제영화제에서도 한국어로 직접 인터뷰를 소화해 화제를 모았다.

올 하반기 개봉 예정인 영화 '면도'에서는 배우 노정의와 호흡을 맞췄으며, 변요한, 이솜, 김준한 등이 나오는 영화 '파문'에도 출연한다.