학교에서 프로 무대로…'2026 스쿨리그' 2일 개막

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학교를 대표해 출전한 e스포츠팀이 정규 리그를 치르고 프로 육성 무대까지 도전한다. 한국e스포츠협회가 운영하는 '2026 스쿨리그'가 2일 정규시즌을 시작하면서 학교 e스포츠가 단순한 동아리 활동을 넘어 정규 대회와 선수 육성을 잇는 통로로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모인다.

한국e스포츠협회는 '2026 스쿨리그' 정규시즌이 2일부터 시작된다고 밝혔다. 스쿨리그는 학교 대항전 방식으로 운영되는 정기 e스포츠 리그다. 참가팀은 학교장의 승인을 받은 공식 학교 대표팀으로 구성된다. 학교 안에 마련된 실습실 등 e스포츠 시설을 활용해 훈련하고 경기에 나설 수 있다는 점이 일반적인 아마추어 대회와 다른 부분이다.

학생 입장에서는 학교 밖으로 훈련 장소를 찾아다닐 필요 없이 학업과 경기 경험을 함께 가져갈 수 있다. 특히 프로 선수를 목표로 하는 학생들에게는 학교 대표팀으로 정규 리그를 경험하면서 상위 대회 진출을 준비할 수 있는 경로가 생기는 셈이다.

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이미 프리시즌에서 이 같은 연결 가능성도 확인됐다. '리그 오브 레전드'(LoL)와 '발로란트'에서는 은평메디텍고등학교가, '배틀그라운드'에서는 한국게임과학고등학교가 각각 프리시즌 정상에 올랐다. 'LoL' 우승팀인 은평메디텍고등학교는 'LCK 아카데미 시리즈(LCK AS)' 하반기 아카데미 리그 출전권까지 확보했다.

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학교 대항전에서 좋은 성적을 거둔 팀이 곧바로 프로 선수 육성 시스템과 맞닿는 구조다. 스쿨리그가 학교 e스포츠와 프로 무대 사이에 놓인 중간 단계로 기능할 가능성을 보여주는 사례다.

정규시즌은 9주 동안 진행된다. 2일부터 11월 18일까지 매주 수요일 오후 5시 30분 경기가 열린다. 정규시즌 이후에는 12월 12일부터 13일까지 전국중고교이스포츠대회 전국 결선이 열려 최종 우승 학교를 가린다.

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종목별 경쟁 방식도 다르다. 'LoL'에는 9개 팀이 참가해 단일조 더블 라운드 로빈 방식으로 맞붙는다. '발로란트'는 12개 팀이 2개 조로 나뉘어 조별 더블 라운드 로빈을 치른다. '배틀그라운드'는 매주 4개 매치씩 9주 동안 총 36개 매치를 진행하고 누적 포인트로 순위를 결정한다.

스쿨리그가 주목받는 이유는 학교라는 공간 안에서 e스포츠를 정기적인 경쟁과 진로의 영역으로 끌어들이고 있다는 데 있다. 기존 학교 e스포츠가 동아리나 방과후 활동의 성격이 강했다면, 공식 학교 대표팀을 구성하고 정규 시즌과 전국 결선까지 이어지는 구조는 보다 스포츠에 가까운 형태다.

'2026 스쿨리그' 경기는 매주 수요일 오후 5시 30분부터 진행되며, 중고교 이스포츠 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관하며 라이엇 게임즈, 슈퍼셀, 크래프톤, 삼성, 마이크로닉스, 한국콘텐츠진흥원이 후원한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com