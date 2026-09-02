日 배우 카사마츠 쇼, 조혜련 '아나까나' 열차 강제 탑승..혹독한 예능 신고식 ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한국 예능 첫 출연에 나선 일본 배우 카사마츠 쇼가 조혜련의 '아나까나' 열차에 탑승하며 혹독한 'K-예능 신고식'을 치른다.

오늘(2일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 미미가 출연하는 'K-예능 오디세이' 특집으로 꾸며진다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 조혜련이 '아나까나'로 '라디오스타' 스튜디오를 후끈 달아오르게 만든 현장이 담겨 있다. 그는 자신의 트레이드마크인 카우보이모자를 언급하며 "40개 이상 보유 중"이라는 말과 함께 카우보이모자 전용 케이스를 꺼내 시선을 사로잡는다. 이어 형형색색의 카우보이모자들을 MC와 게스트들에게 나눠주며 폭소를 유발한다.

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조혜련은 한국 예능 첫 출연인 카사마츠 쇼를 위해 비운의 명곡 '아나까나' 무대까지 선보인다. 조혜련이 무대를 시작하자 카우보이모자를 나눠 쓴 4MC와 류승수, 카사마츠 쇼, 미미가 조혜련의 손짓에 일제히 자리에서 일어나 홀린 듯 '아나까나' 열차에 탑승하는 모습을 보여 웃음을 유발한다.

'라디오스타'의 20주년을 미리 축하하는 마음을 담아 열정적인 무대를 이어가는 조혜련과 그 뒤를 따르는 이들의 모습은 그간 본 적 없는 장관을 이루며 폭소를 안긴다. 특히 자신도 모르는 사이 어느새 행렬에 합류해 춤을 추며 혹독한 신고식을 치르고 있는 카사마츠 쇼의 모습이 웃음을 자아낸다.

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조혜련의 '아나까나' 열차에 탑승한 카사마츠 쇼의 'K-예능' 데뷔 현장은 오늘(2일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.