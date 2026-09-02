박재홍 아나운서, 운동 중 뇌경색으로 쓰러져 입원 치료중 “억측 막기 위해 알려”

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[스포츠조선 박아람 기자] CBS 라디오 '박재홍의 한판승부'를 진행하는 박재홍(50) 아나운서가 뇌경색으로 쓰러져 병원에서 치료를 받고 있는 사실이 뒤늦게 전해졌다.

박재홍은 지난달 31일 자신의 페이스북을 통해 최근 건강 문제로 방송을 장기간 쉬고 있는 이유를 직접 밝혔다. 그는 지난달 22일 밤 운동을 하던 중 갑작스럽게 쓰러졌고, 이후 병원에서 뇌경색 진단을 받았다고 전했다.

박재홍은 "지난 22일 밤 10시경 교대 운동장 트랙을 돌며 혼자 운동하다 쓰러졌다"고 밝혔다. 그가 언급한 '교대'는 서울 서초구에 위치한 서울교대인 것으로 추정된다.

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갑작스럽게 쓰러진 뒤 가족이 119에 신고했고, 약 한 시간 후 응급실로 옮겨졌다. MRI 검사를 받은 결과 뇌경색이라는 진단을 받았다.

당시 의료진이 판단한 상태는 가볍지 않았던 것으로 보인다. 박재홍은 "그날 밤 의료진의 판단은 생각보다 심각했다"고 당시 상황을 회상했다.

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입원 후에는 집중적인 관찰과 검사가 이어졌다. 혈압과 심전도, 체온 등을 3~4시간 간격으로 확인했고, 의료진은 의식과 인지 기능에 문제가 없는지 살피기 위해 이름과 날짜, 현재 위치 등을 반복해서 확인한 것으로 전해졌다.

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병원 생활을 하면서 같은 병실에 있던 다른 환자들을 지켜본 것도 박재홍에게 큰 충격으로 남았다. 그는 "같은 병실의 다른 환자분들 대부분 본인 이름과 직업을 기억하지 못하시는 모습을 무겁게 바라보며 속으로 울며 쾌유를 기도했다"고 전했다.

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치료를 받은 뒤 현재 상태는 상당히 호전된 것으로 알려졌다. 박재홍은 "삼성서울병원 의료진의 정성스러운 치료 덕분에 지금은 언어능력, 기억력, 좌우 감각이 100% 회복됐다"며 현재 운동 기능을 회복하기 위한 재활 치료를 진행하고 있다고 밝혔다.

뇌경색은 뇌혈관이 막히면서 혈액과 산소가 뇌 조직에 충분히 전달되지 않아 뇌세포가 손상되는 질환이다. 혈관이 막힌 위치와 범위에 따라 마비나 언어 장애, 감각 이상, 시야 장애, 어지럼증 등의 증상이 나타날 수 있다. 특히 발병 이후 치료가 얼마나 신속하게 이뤄지는지가 회복에 중요한 영향을 미치는 만큼 의심되는 증상이 나타났다면 즉시 의료기관을 찾는 것이 중요하다.

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이번 일을 겪으면서 건강에 대한 생각도 달라졌다고 밝혔다. 박재홍은 "실핏줄 하나, 혈관 하나가 막혀도 인생이 얼마나 무력해지는지 절실히 느꼈다"며 앞으로 더욱 겸손한 마음으로 삶을 살아가겠다는 뜻을 전했다. 아울러 자신이 글을 작성한 날이 생일이라는 사실도 함께 알렸다.

그동안 방송에서 장기간 모습을 보이지 않았던 만큼 불필요한 추측이 나오는 것을 막기 위해 직접 투병 사실을 공개했다는 설명도 덧붙였다.

박재홍은 "제가 5년간 한판승부를 진행하며 한 번도 일주일 이상 자리를 비운 적이 없었던 터라 이번 20여 일의 이례적인 장기 공백에 대한 불필요한 억측을 막기 위해 이렇게 구체적으로 상황을 알려드린다"고 밝혔다.

방송 복귀 시점은 아직 결정되지 않았다. 박재홍은 추석을 전후해 다시 마이크를 잡는 것을 목표로 하고 있지만, 향후 회복 상황과 의료진의 조언, CBS 제작진의 판단에 따라 일정이 조정될 가능성이 있다.

자신의 빈자리를 대신해 방송을 이어가고 있는 박원석 전 의원과 제작진, 대타 진행자들에게도 감사의 뜻을 전했다.

박재홍은 "제가 없는 CBS와 한판승부를 더 응원해 달라. 곧 생방송에서 뵐 수 있기를 바라고 기대한다"며 팬들과 청취자들에게 복귀에 대한 기대감을 전했다.

1976년 생인 박재홍 아나운서는 2003년 CBS 공채 24기 아나운서로 입사했다. 2021년부터 현재까지 저녁 시사 프로그램 '박재홍의 한판승부'를 맡아 인지도를 높였다. 2024년 윤석열 정부의 12.3 계엄 선포 다음 날인 4일 방송에서 군의 국회 진입 과정을 설명하면서 눈물을 흘려 큰 화제를 모으기도 했다.

tokkig@sportschosun.com