'리니지M', 9월 9일 'THE GOLDEN AGE' 업데이트…신서버 2곳 연다

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엔씨의 MMORPG '리니지M'이 신서버를 앞세워 하반기 업데이트에 들어간다. 리부트 월드에 '기란'과 '하이네'를 새롭게 열고 오리지널 클래스 '투사'도 다시 손본다. 고레벨 이용자를 겨냥한 상위 던전과 혈맹 콘텐츠 개편도 함께 진행한다.

엔씨는 9월 9일 '리니지M'에 'THE GOLDEN AGE' 업데이트를 적용한다고 2일 밝혔다. 이번 업데이트에서 가장 먼저 눈에 들어오는 부분은 신서버다. 리부트 월드에 '기란'과 '하이네' 2개 서버가 추가된다. 신규 이용자가 초반 성장에 필요한 시간을 줄일 수 있도록 서버 전용 성장 지원 콘텐츠도 마련했다.

'로엔그린의 특별 수련'을 이용하면 90레벨 경험치 50%까지 최대 1000%의 경험치 보너스를 받을 수 있다. '데포로쥬의 성장 패스'에서는 성장 단계에 따라 최대 300회의 뽑기를 포함한 각종 아이템을 지급하며, '용의 계곡 탈환 작전'도 빠른 성장을 돕는다.

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신서버에서는 장비를 맞추는 과정에도 별도의 성장 동선이 마련된다. '과거의 말하는 섬' 던전에서 플레이와 제작을 통해 얻는 '마력의 기운'에 사전예약 보상인 '아덴 기사단의 장비'를 더하면 영웅 등급 '기사단의 장비'를 제작할 수 있다.

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사전예약에 참여한 이용자에게는 '찬란한 고대 목걸이'도 지급한다. 경험치 획득량을 100%, 아데나 드롭량을 10% 높여주는 신서버 전용 아이템이다.

기존 이용자를 위한 변화도 있다. 오리지널 클래스 '투사'가 리부트된다.

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'투사'에는 NPC를 대상으로 한 다중 체인 그랩 기능이 활성화되고, 무기 사거리 4칸을 상시 적용하는 신규 스킬 '체인소드 마스터리(임팩트)'가 추가된다. 유니크 전설 스킬 '아우라키아'는 4대 각성 용의 효과를 동시에 적용받도록 변경되고 '아우라키아의 권능'이 활성화된다. 신화 스킬 '아수라' 역시 '소울 케이지'를 발동하는 형태로 개선된다.

상위 이용자를 위한 콘텐츠도 늘어난다. '알비노 던전 4구역'이 기존 알비노 분지에서 확장되고, '악몽의 섬'은 밸런스를 조정하는 동시에 신규 보상과 컬렉션을 추가한다.

시즌 던전 '투기장'에는 신규 맵 2종이 더해진다. '혈맹 레이드'도 레이드 기록을 활용해 혈맹끼리 경쟁할 수 있는 시스템과 보상을 추가하는 방향으로 개편된다.

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장기간 서비스된 MMORPG에서 신서버와 기존 콘텐츠 개편을 함께 가져가는 것은 서로 다른 이용자층을 동시에 겨냥하기 위한 선택으로, 신서버에서는 성장 속도를 끌어올려 새롭게 시작하기 쉽게 만들고, 기존 이용자에게는 클래스와 고레벨 콘텐츠를 통해 다시 플레이할 이유를 제공하는 방식이다.

업데이트에 앞서 9월 7일 오후 8시에는 생방송 '인사이드M - 풍요의 기란'도 진행된다. '리니지M' 인사이더와 BJ '게임할가영'이 출연해 'THE GOLDEN AGE'의 주요 내용을 소개하고 시청자 대상 보상을 제공할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com