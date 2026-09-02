'문원♥' 신지, 밝은 모습 뒤 아픔 있었다…"공황 오고 무대에서 떨기도"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 코요태 신지가 시장 나들이 중 자신의 공황 증상과 무대 공포에 대해 뜻밖의 고백을 했다.

2일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에는 '남대문시장 이렇게 재밌는 곳이었나요? 먹고 구경하다가 지갑 제대로 열려버린 신지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신지는 남대문시장을 찾아 갈치조림을 맛보고 각종 식기와 생활용품, 소품 등을 구경하며 모처럼 쇼핑 삼매경에 빠졌다.

Advertisement

특히 시장에 도착하자마자 귀여운 스티커와 소품에 눈을 떼지 못한 신지는 "나는 이런 데 데려오면 안 돼"라며 들뜬 모습을 감추지 못했다.

이에 제작진은 "44살짜리가 이런 거 보고 있을 거라고 생각하냐"는 신지의 말에 "누나의 순수함이 살아 있는 것"이라고 하자, 신지는 "순수함이 아니라 아직 철들지 않은 것"이라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

Advertisement

그러자 일행은 "연예인은 철들면 안 된다는 말도 있지 않냐"고 말했다. 신지는 이 대목에서 자신의 속내를 털어놨다.

Advertisement

신지는 "나는 그런 쪽으로 철이 들어서 공황도 오고 막 무대에서 떨고 그랬던 건데, 이런 쪽으로는 철을 안 든 것 같다. 아직"이라고 말했다.

Advertisement

평소 밝고 유쾌한 이미지로 사랑받아 온 신지가 자신의 공황 증상과 무대 위에서 겪었던 긴장을 짧게나마 언급한 대목이었다.

다만 이날 신지는 무거운 분위기를 이어가기보다는 곧바로 "우리 그러면 줄을 서자. 밥부터 먹자"며 남대문시장 구경을 계속했다.

Advertisement

이후 신지는 갈치골목을 찾아 갈치조림 먹방을 펼쳤다. 능숙하게 갈치 가시를 발라낸 그는 "배운 건 아니고 나는 성격이 한 번에 해 가지고 빨리 먹어야 되는 성격"이라며 자신만의 갈치 먹는 방법까지 공개했다.

본격적인 쇼핑이 시작되자 신지의 흥은 더욱 올랐다. 그릇과 컵을 둘러보던 신지는 8000원짜리 컵부터 6000원짜리 식기까지 꼼꼼하게 살펴보며 연신 "너무 귀엽다", "진짜 싸다"고 감탄했다.

신지는 "내가 생각했던 것보다 매장이 정말 크고 종류도 너무 다양하다"며 "어떤 스타일의 어떤 것을 고를지 미리 생각하고 오지 않으면 이거저거 다 살 것 같다. 가격이 굉장히 저렴하다"고 쇼핑 팁도 전했다.

특히 소품 가게에서는 어린아이처럼 들뜬 모습을 보였다. 각종 말랑이와 스티커를 발견한 신지는 "나 제일 신났는데?", "나 말리지 마, 여기선", "나 이런 데 오면 안 돼"라며 지갑을 열어 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com