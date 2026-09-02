김현정, 11년 만에 12kg 독하게 뺐다…'롱다리 미녀'의 흑백 카리스마

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김현정이 11년 만의 프로필 촬영을 위해 12kg을 감량한 근황을 공개했다.

김현정은 2일 자신의 SNS에 "제 프로필 사진 어떤가요?"라며 여러 장의 흑백 프로필 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김현정은 블랙 의상에 롱부츠를 매치한 채 시크한 분위기를 자아냈다. 특히 전성기 시절부터 '롱다리 미녀'로 불렸던 만큼 늘씬한 각선미와 변함없는 비율이 시선을 사로잡았다.

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김현정은 이번 촬영을 위해 상당한 체중 감량에 나섰다고 직접 밝혔다.

그는 "11년 만에 프로필 촬영을 위해 총 12kg을 감량했다"고 전했다.

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이어 "너무 힘들었지만 보람 있는 시간이었다"며 "앞으로도 좋은 모습 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다. 함께 촬영에 참여한 이들에게도 감사 인사를 전했다.

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무려 11년 만에 새 프로필 촬영에 나선 데다 12kg 감량까지 성공한 김현정은 한층 날렵해진 모습과 강렬한 카리스마를 동시에 드러냈다.

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김현정은 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 '그녀와의 이별', '멍', '되돌아온 이별' 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다.

폭발적인 가창력과 함께 큰 키와 긴 다리로 '롱다리 미녀 가수'라는 수식어를 얻기도 했다.

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narusi@sportschosun.com