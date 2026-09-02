"새아빠와 동거 불편했다" 한그루, 이혼가정 고백..재혼하면 "따로 살고 싶어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한그루가 자신이 이혼가정에서 자랐음을 솔직하게 고백했다.

2일 형수는 케이윌 유튜브 채널에는 '다른 엄마 사교육 열 올릴 때 아무것도 안 시키는 MZ식 교육'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 한그루는 24세에 결혼해 8년간 결혼 생활을 했다고 밝혔다. 그는 "정신없이 일하다 보니까 어느날 문득 '내가 하고 싶어서 하고 있는게 맞나' 싶더라. 뒤늦게 사춘기가 왔다. 모든 거에서 벗어나는 선택으로 결혼을 결정했다"며 "지금 생각해 보면 어떻게 그런 생각을 했지 싶다"며 어린 나이에 결혼을 선택했던 당시를 돌아봤다.

Advertisement

이어 이혼을 결심하게 된 계기를 묻는 질문에 "저희 엄마가 제가 어릴때 이혼하시고 혼자 사시다가 재혼하셔서 새아빠랑 산다. 저도 엄마가 살아가는걸 보면서 항상 참고 힘들고 이런걸 보면서 같이 스트레스를 받았던 것 같다. 내가 행복해야 아이들이 행복하고 아이들 아빠도 행복해야 애들한테도 더 행복하게 잘해줄수 있지 않나. 내가 그렇게 하는게 더 좋을것 같다, 이럴때는 나를 위한 선택을 하는것도 괜찮을것 같다는 생각이 드는 순간이 왔던것 같다"고 솔직하게 답했다.

재혼에 대한 생각도 공개했다. 다만 자녀들이 있는 만큼 재혼을 결정할 때는 아이들의 의견이 가장 중요하다고 강조했다.

Advertisement

그는 "예전에는 성격이 급했다. 근데 그런 거에 있어서 조금 그래도 여유가 생겼다. 아이들 때문에. 내가 좋다고 끝나는게 아니라 여러 상황이 있으니까. 애들도 좋아하고 모든 상황이 다 된다면 재혼도 나쁘지 않다고 생각한다"고 전했다.

Advertisement

특히 한그루는 "사실 저는 이상하게 생각할수 있는데 뭔가 한 집에 완전히 붙어서 사는건 자신이 없다. 조심스럽다 여러모로"라며 "지금 새아빠를 너무 좋아하지만 새아빠랑 사는 게 불편했던 게 있었다"고 고백했다.

Advertisement

그러면서 "내가 좋다는 이유로 '오늘부터 아빠니까 아빠라고 불러' 하고 같이 사는게 애들한테 나중에 혹시라도 상처가 되거나 싫은 기억이 되지 않을까 걱정될때가 있다. 그래서 약간 분리된 공간이 있는 결혼생활을 하는게 로망이다. 같이 밥도 먹고 저녁도 먹고 같이 놀고 하는데 잠은 나랑 애들이랑 따로 자거나. 서로 환상이 깨지지 않는 선에 있는 것도 중요하다는 생각이 든다"며 "그래서 제가 다시 결혼한다면 그 남자한테는 항상 여자이고 싶다. 내 흐트러진 모습을 안 보여주고 싶다. 그런 느낌으로 계속 살수있으면 얼마나 좋을까 이런 생각이 들더라. 그런걸 좋아하는 사람이 있을까? 이런 생각이 들기도 한다"고 고민을 털어놓기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com