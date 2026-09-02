지예은♥바타 결혼에 1년전 성지글 '소름'..교회서 포착→열애→결혼까지 예견

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 지예은과 댄서 바타(본명 김태현)의 결혼 소식이 전해진 가운데, 약 1년 전 두 사람의 관계를 언급했던 한 누리꾼의 글이 뒤늦게 재조명되고 있다.

2일 지예은과 바타의 소속사는 두 사람이 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올린다고 밝혔다.

결혼 발표 이후 온라인에서는 과거 한 커뮤니티에 올라왔던 글이 다시 화제를 모았다. 당시 작성자는 지난해 7월부터 10월까지 여러 차례 지예은과 바타를 언급하며 두 사람의 관계를 추측하는 글을 남겼다.

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작성자는 "두 사람이 같은 교회에 다니고, 계속 붙어 다닌다"며 "바타가 지예은을 좋아하는 것 같은데 차일까 봐 고백을 못 하는 것 같다"고 두 사람의 관계에 대한 자신의 추측을 전했다.

이어 "두 사람이 친구일 리가 없다. 저러다 사귀는 것"이라고 주장했다.

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여기에 결혼 가능성까지 내다봤다. 작성자는 두 사람이 모두 교회를 다니고 신앙심이 깊다는 점을 언급하며 "이런 경우 거의 결혼까지 가는 것 아니냐"는 취지로 전망했다.

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당시에는 두 사람의 교제 여부가 공식적으로 알려지지 않았던 만큼 해당 내용은 어디까지나 누리꾼 개인의 관찰과 추측에 불과했다. 이후 두 사람이 실제 연인 사이임을 인정한 데 이어 결혼까지 발표하면서, 과거 글이 다시 소환되며 이른바 '성지글'로 주목받고 있는 상황이다.

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한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 교회에서 만나 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 4월 공개 열애를 시작했으며, 약 1년간 사랑을 키워온 끝에 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

jyn2011@sportschosun.com