신정환 "탁재훈이 김현정 좋아했다..전 형수님도 닮아" 폭로

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[스포츠조선 조윤선 기자] 신정환이 탁재훈이 과거 김현정을 좋아했다고 깜짝 폭로했다.

2일 유튜브 채널 '닭터신'에는 '그 시절로 다 돌려놔~! 롱 다리 미녀 김현정'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신정환은 "김현정과는 중복되는 시간이 되게 많은데 사석에서 만난 적이 한 번도 없다"고 말했다. 이에 김현정은 "완전 블랙홀이다. 거의 30년 동안 활동하면서 탁재훈 오빠는 많이 만났는데 신정환과는 없다"고 밝혔다.

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신정환은 "그게 왜 그런 줄 아냐. 재훈이 형이 널 좋아했다"고 폭로했고, 김현정은 "그건 알고 있었다"며 고개를 끄덕였다.

이어 신정환은 "재훈이 형이 원래 김현정 같은 스타일을 되게 좋아한다. 그래서 사석에서 그 형이 날 안 부른 거다"라고 설명했다.

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김현정이 "왜 안 부른 거냐. 오빠도 날 좋아했냐"고 묻자 당황한 신정환은 "좋아했다. 김현정 안 좋아했던 사람이 누가 있겠냐"고 말했다.

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하지만 김현정은 "오빠한테는 그런 눈빛을 받아본 적이 없다"며 "(탁재훈은) 키 크고 이런 스타일을 좋아한다는 비슷한 이야기는 했다. 그래도 결혼은 다른 사람과 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 신정환은 "전 형수님이 김현정과 닮았다"고 또 한 번 폭로했다. 김현정은 "그 집에 가서 식사도 같이했다. 그런데도 오빠는 없었다"며 "오빠를 싫어한 거 아니냐. 어디에도 없었다"고 말해 웃음을 안겼다.

또한 김현정은 탁재훈과의 관계에 대해 "탁재훈과는 둘이 만난 적은 단 한 번도 없다. 5~6명씩 만났다"고 밝혔다.

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그러자 김현정은 "그건 정말 기억 안 난다"면서도 "먼저 가 버린 사람이 돈 냈겠냐. 항상 탁재훈 오빠가 자리에서 제일 먼저 갔던 것 같다"고 말했다.