소유, 초5 때부터 남달랐던 미모…정진운 "전학 오자 남학생들 창문에 다 붙어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 소유가 초등학교 시절부터 남학생들의 뜨거운 관심을 받았던 일화가 공개됐다.

2일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 일본을 방문한 이창섭, 정진운, 소유가 여행을 즐기며 다양한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 이창섭은 소유와 정진운에게 "두 사람은 언제부터 친했냐"고 물었다.

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소유는 "초등학교 5학년 때부터 알았다. 근데 알게 된 건 조금 지나서였다"며 두 사람이 오랜 인연을 이어왔다고 밝혔다.

초등학교 동창이었던 정진운은 소유가 전학 왔던 당시를 생생하게 기억하고 있었다. 그는 "창문에 남자애들 다 붙어 있었어"라며 소유의 등장과 동시에 학교가 술렁였다고 회상했다.

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이어 "진짜 연예인이 전학 온 것 같았다"고 당시 소유의 인기를 표현했다.

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그러면서 정진운은 자신 역시 당시 학교에서 만만치 않은 인기를 누렸다고 자랑했다. 그는 "근데 나도 인기가 좋았는데 가서 보는 게 너무 자존심이 상했다"면서도 "근데 한 번 가봤다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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정진운의 기억 속 소유의 첫인상도 남달랐다. 그는 "근데 너무 도도하게 앉아 있었다"고 회상하며 어린 시절부터 남다른 분위기를 풍겼던 소유의 모습을 떠올렸다.

소유 역시 정진운을 이미 알고 있었다. 소유는 "정진운이 가는 데마다 여자애들이 따라다녀서 존재를 알고 있었다"고 폭로했다.

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이에 정진운은 기다렸다는 듯 "양천구에서 나를 모를 수 없다"고 자신감을 드러냈다. 결국 절친의 거침없는 자화자찬을 듣던 소유는 "너 괜찮겠냐. 미친놈인가 봐, 진짜"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

두 사람이 초등학생 때부터 서로의 존재를 알고 있을 만큼 각각 남학생과 여학생 사이에서 인기를 누렸다는 사실이 공개되면서 오랜 절친다운 티키타카까지 재미를 더했다.

narusi@sportschosun.com