서인영 유튜브 제작진, 갑작스런 공지 "양해 부탁드린다"..워터밤 영상 연기

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영의 워터밤 무대 비하인드 영상 공개가 하루 미뤄졌다.

서인영의 유튜브 채널 제작진은 2일 공지글을 통해 워터밤 관련 영상이 오는 3일 공개될 예정이라고 밝혔다.

제작진은 "여러분이 기다려주셨던 워터밤 영상은 9월 3일(목)에 업로드 예정입니다"라며 "인영 언니가 오랜만에 서는 무대인 만큼 더 좋은 모습으로 보여드리고 싶어서 시간이 조금 더 걸리네요. 양해 부탁드린다"고 전했다.

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이어 "내일 워터밤 공연 당일 아침부터 비하인드까지 싹 다 공개되니까 기대해달라"고 덧붙이며 영상에 대한 기대감을 높였다.

이번 영상에는 서인영의 워터밤 공연 당일 아침부터 무대 준비 과정과 공연 비하인드까지 담길 예정이라 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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앞서 서인영은 지난 22일 강원도 속초에서 열린 '워터밤 속초 2026'에 출연했다. 이날 탈색한 짧은 금발 머리에 흰색 바디슈트를 입고 무대에 오른 서인영은 탄탄한 몸매를 드러내며 시선을 사로잡았다.

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'신데렐라', '땡큐(Thank You)' 등의 히트곡을 부르며 특유의 무대 장악력을 선보였다. 특히 관객들이 서인영의 이름을 연호하자 감정이 북받친 듯 눈물을 보여 눈길을 끌었다.

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이번 무대를 앞두고 서인영은 체중 감량과 몸매 관리에도 공을 들였다. 한달간 다이어트로 46kg까지 감량한 데 이어 레이저 시술과 팔뚝 지방흡입을 받았다고 밝힌 바 있다.

공연을 마친 서인영은 "이렇게 노래 부를 수 있는 시간을 주셔서 너무 뜻깊고 너무 행복하다"며 "끝까지 미쳐서 잘 놀다 가요. 또 봐요"라고 소감을 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com