'3개 회사 CEO' 하지원, 직원들에 번번이 회식 거절당해.."위축돼서 말 안 해" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 하지원이 직원들에게 번번이 회식을 거절당한 뒤 이제는 아예 먼저 밥을 먹자는 말을 꺼내지 않는다고 털어놨다.

2일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 49세에 대학가 아이콘으로 거듭난 배우 하지원이 출연했다.

이날 하지원은 엔터테인먼트 회사 대표로서 눈여겨 본 배우로 음문석을 꼽았다. 앞서 음문석은 '유퀴즈'에 출연해 굴곡진 인생을 견뎌온 이야기를 공개해 감동을 안긴 바 있다.

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하지원은 "최근에 나온 방송을 보고 같이 울었다"며 "진심이 통할 거라는 걸 믿는다. 너무 박수쳐주고 싶었고 우리 소속사 배우들 생각도 많이 났다. 너무 응원하고 있다"고 말했다.

현재 엔터테인먼트, 화장품, 아트까지 3개 회사를 운영하는 CEO인 하지원은 직원들에게 자주 하는 말을 묻자 "직원들에게 말을 잘 안 한다"고 뜻밖의 답을 내놨다.

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그는 "예전에는 좀 시도를 했다. '오늘 끝나고 같이 저녁 먹을 수 있어?'라고 하면 다들 약속이 있다고 하더라"며 "회식도 같이 하고 싶어서 물어보면 스케줄이 다 안 된다고 한다. 이번 달 말까지 안 된다고 하더라"고 털어놨다.

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이어 "그러다 보니까 내가 위축돼서 요즘에는 회식하자고 하거나 밥 먹자는 말을 아예 안 한다. 안 한 지 한참 됐다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.