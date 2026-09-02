[인터뷰①]권은비 "눈빛 싸가지 없어 보인다고?…원래 털털한 나, 보여줄 것"

사진제공=RBW

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 권은비가 신곡 '데자부'를 통해 새로운 음악적 챕터를 연다.

권은비는 최근 서울 광진구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제 눈빛이 싸가지 없어 보인다는 쇼츠 영상을 봤다"라며 "털털한 원래 매력을 보여주고 싶더라"고 했다.

권은비는 3일 새 디지털 싱글 '데자부'를 발표한다. 새 소속사 RBW에 둥지를 튼 이후 처음 선보이는 신곡으로, 오랜만의 컴백인 만큼 권은비에게도 의미가 남다르다.

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권은비는 "오랜만의 컴백이라 떨리기도 하고 설레기도 한다. 새로운 소속사에서 처음 내는 앨범이라 개인적으로 더 떨리는 것 같다"고 컴백 소감을 밝혔다.

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이번에는 그간 보여준 강렬하고 화려한 퍼포먼스에서 한발 벗어나 보다 청량하고 자연스러운 모습을 꺼냈다. 권은비는 "그전에는 강렬하고 화려한 음악과 퍼포먼스를 많이 했다면 이번에는 청량한 느낌의 이미지를 보여드릴 수 있게 된 것 같다"며 "무대 위에서는 강렬한 이미지지만 무대 아래에서는 밝고 에너지가 있고 털털한 사람이다. 그런 자연스러운 권은비의 매력을 잘 녹여내고 싶었다"고 말했다.

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이어 "밝은 무드도 제게 잘 어울리는 것 같고 콘셉트 포토도 잘 나왔다. 댄서나 의상 등에도 개인적으로 많이 참여해서 저다운 모습을 담았다"며 "대중 반응을 보면 제가 차갑거나 냉소적일 것 같다고 생각하시는 분들도 있는데, 실제로는 생각보다 털털하다. 그런 부분을 더 보여줄 수 있는 앨범이 아닐까 싶다"고 설명했다.

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본래 예정했던 발매 시기보다는 다소 늦어졌다. 권은비는 "원래 2~3주 정도 앞서 나오려고 했는데 제 스케줄과 타이밍상 못 나왔다"며 "여름의 낮에도 어울리지만 선셋 무드에도 잘 어울리는 곡이라 시기가 크게 어긋난 것 같지는 않다"고 고백했다.

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오히려 이번 변신이 자신의 본래 취향과도 가깝다고. 권은비는 "무대에서 강렬한 퍼포먼스를 하는 것도 좋아하지만 제 본연의 추구미나 감성은 몽글몽글한 무드다. 이런 분위기도 굉장히 좋아한다"고 털어놨다.

그러면서 "저는 콘셉트 소화력이 굉장히 뛰어나다고 생각한다"고 웃으며 "다채로운 매력을 가진 사람인데 아직 그걸 다 보여드리지 못한 것 같다"고 자신감을 드러냈다.

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새로운 시도인 만큼 걱정도 있다. 권은비는 "제가 원했던 그림이라 만드는 과정 자체에는 만족도가 높았다"면서도 "'나는 너무 보여드리고 싶은 무드인데 대중도 좋아할까'라는 걱정은 있었다"며 고개를 끄덕엿다.

긴 공백 끝에 정규나 미니 앨범이 아닌 싱글로 먼저 돌아온 이유도 설명했다. 권은비는 "공백기가 길어서 일단 빨리 나오고 싶었다. 더 기다릴 수가 없었다"며 "이적하자마자 앨범을 내고 싶어 빠르게 준비했다"고 밝혔다.

대신 이후에는 피지컬 앨범도 계획하고 있다. 권은비는 "제 작업기를 넣는다거나 제 이야기를 담은 앨범도 준비하고 싶다"며 "제가 했을 때 재미있고 만족할 수 있는 앨범을 만들고 싶었다. 제가 만족할 수 있었던 앨범이 그렇게 많지는 않아서 이번에는 스스로 만족할 수 있는 앨범을 내고 싶다는 마음이 컸다"고 귀띔했다.

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타이틀곡 '데자부'는 여름날의 익숙하면서도 새로운 설렘을 담은 곡이다. 권은비는 "꿈에서 본 듯한 느낌을 담은 곡이다. 제가 여름에 많은 사랑을 받았기 때문에 꿈에서 본 듯한 여름의 설렘을 담고 싶었다"며 "낯설지만 익숙한 느낌을 받으실 수 있을 것 같다"고 소개했다.

이어 "들으면 들을수록 좋은 노래인 것 같다. 처음 들었을 때도 좋았지만 들을수록 편안하다"며 "고음이 없는 노래가 이번이 거의 처음인 것 같다. 고음이 없어도 3분 동안 지루하지 않게 들으실 수 있을 것"이라고 말했다.

퍼포먼스 역시 힘을 덜어냈다. 권은비는 "지금까지는 소품을 쓰거나 묘기처럼 신선한 퍼포먼스를 많이 했다면 이번에는 다 덜어냈다"며 "이 정도로 이지한 안무는 저도 처음이다. 제 춤선 자체를 보여드리는 데서 색다름을 느끼실 수 있을 것 같다"고 설명했다.

이어 "훅이나 특정 파트에 손동작이 있는데 많은 분이 가볍게 즐겨주셨으면 한다"고 덧붙였다.

'데자부'는 수백 곡의 후보 가운데 권은비가 직접 골라낸 곡이다. 권은비는 "몇백 곡을 받았다. 회사에서도 많이 수급해주셨고 저도 많이 받았다"며 "처음 들었을 때 제 감으로 '이건 무조건 내가 해야 한다'는 생각이 들었다"고 당시를 회상했다.

그러면서 "'이 곡으로 회사를 설득할 수 있을까'라는 생각도 했는데, 계속 듣다 보니 설득할 수 있겠다는 확신이 들었다"고 설명했다.

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비주얼 변신도 짚었다. 권은비는 "제 눈빛이 싸가지 없어 보인다는 쇼츠 영상이 하나 있더라"고 웃으며 "눈빛과 이미지만 보고 그렇게 생각하는 분들도 있다는 걸 알게 됐다. 그래서 이번에는 헤어 컬러도 웜하게 바꾸고 비주얼 전체의 채도도 높이려고 했다"고 말했다.

얻고 싶은 대중의 반응도 언급했다. 권은비는 "'권은비가 이런 걸 안 할 것 같았는데?'라는 반응이 나온다면 만족스러울 것 같다"며 "대중이 원하는 이미지와 타협해야 할 부분도 있겠지만, 결국 제가 즐거운 걸 해야 행복한 것 같다"고 말했다.

이어 "애초부터 '대중이 좋아하니까 그걸 해야지'라는 기준은 없었다. 내가 좋아하는 걸 하면 결국 사랑받을 수 있을 것 같았다"고 강조했다.

끝으로 "이제는 '은비 1기'와 '은비 2기'로 나뉠 수 있을 것 같다"며 "은비 1기는 아이즈원 활동 당시 팀에 어울리는 앨범을 냈고, 솔로 활동을 하면서는 저 자신을 알아가는 시기였다"고 돌아봤다.

이어 "막상 제 앨범을 준비하려고 보니 제가 좋아하는 것이 무엇인지 잘 모르겠더라. 해야 하는 것들을 계속하다 보니 내가 뭘 좋아하고, 뭘 했을 때 행복하고 즐거운지를 고민했던 시기가 있었다"고 털어놨다.

그러면서 "이제 '은비 2기'에는 어느 정도 경험치도 생겼고, 제가 어떤 걸 좋아하는지도 조금은 알 것 같다"며 "지금도 여전히 알아가는 과정이지만, 이제는 조금이라도 제가 하고 싶은 것을 해보는 시기가 아닐까 싶다"고 덧붙였다.

권은비의 새 디지털 싱글 '데자부'는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com