[인터뷰②]권은비, 올해 '워터밤' 왜 안 나왔나…"워터밤 여신, 감사하지만"

사진제공=RBW

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 권은비가 '워터밤 여신'이라는 수식어에 대한 생각을 밝혔다.

권은비는 최근 서울 광진구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "올해 워터밤 섭외 시기가 회사를 이직해야 하는 시기와 겹쳤다"라며 "워터밤 여신'이라는 수식어는 감사하지만, 워터밤을 생각해서 음악을 만들지는 않는다"고 말했다.

권은비는 워터밤 무대를 계기로 솔로 가수로서 대중적인 존재감을 크게 넓혔다. 특히 2023년 워터밤 무대가 화제를 모으면서 앞서 발표한 '언더워터'까지 다시 주목받았다. 그러면서 여름 페스티벌을 대표하는 얼굴로 떠올랐다.

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그러나 올해 워터밤 무대에 는오르지 않았다. '워터밤 여신'의 불참에 아쉬워하는 반응도 적지 않았다.

이에 권은비는 "워터밤 섭외 시기가 회사를 이직해야 하는 시기와 겹쳤다. 새로운 회사를 고민하고 적응해야 하는 시기였다"고 설명했다.

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무엇보다 우선순위는 새 앨범이었다. 권은비는 "회사를 옮기면서 가장 중요하게 생각했던 것이 제 첫 번째 앨범이었다"며 "워터밤에 나가려면 많은 준비가 필요한데, 우선순위를 앨범에 두자고 생각해 출연하지 않게 된 것도 있다"고 답했다.

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첫 워터밤 당시를 떠올리기도 했다. 권은비는 "처음 섭외가 들어왔을 때는 그렇게 큰 규모의 행사가 솔로로서는 처음이었다. 아이즈원 활동 당시에는 많이 해봤지만 혼자서는 처음이었다"며 "제일 큰 고민은 '내가 30분을 채울 수 있을까'였다"고 돌아봤다.

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이어 "그 무대가 바이럴되고 그렇게 많은 사랑을 받을 거라고는 생각하지 못했다"고 말했다.

워터밤이 거듭될수록 고민도 달라졌다. 권은비는 "두 번째에는 사랑을 받은 뒤라 조금 달랐고, 세 번째에는 비슷한 세트리스트를 또 보여드리는 것이 고민됐다"며 "그래서 사랑받았던 곡을 커버하기도 했다"고 밝혔다.

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그러면서 "처음에는 관객과 호흡하는 힘이 거의 없었다면 세 번째쯤에는 조금 더 소통하는 힘이 생긴 것 같다"고 말했다.

앞으로 워터밤 무대에 다시 설 가능성 역시 열어뒀다. 권은비는 "항상 열려 있다. 너무나도 많은 사랑을 받은 무대이고 대중적으로 저를 많이 알릴 수 있었던 자리이기 때문"이라고 말했다.

다만 "음악성으로 인정받으려고 올해 워터밤에 안 나갔다고 하는 것은 말이 안 된다"며 "이번에는 시기적인 문제도 있었고 새로운 모습을 보여드리고 싶은 마음도 있었다"고 강조했다.

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워터밤을 고려해 신곡을 만드는지 묻자 권은비는 "워터밤은 앨범을 만들 때 전혀 고려하지 않는다. 워터밤을 생각해서 작업하는 것은 아니다"라고 선을 그었다.

이어 "제가 원하는 음악을 하는 것이 더 중요하다"며 "페스티벌에서 하면 신나겠다는 생각은 할 수 있지만, '워터밤에서 꼭 이런 곡을 해야지'라는 식으로 접근한 적은 없다"고 설명했다.

'워터밤 여신', '서머퀸'이라는 수식어에는 복합적인 감정을 느낀다고. 권은비는 "굉장히 부담스럽고 책임감도 생기는 것 같다. 여름에 대한 책임감도 생긴다"며 "한편으로는 워터밤을 통해 많은 사랑을 받았기 때문에 감사하다. 여름 하면 권은비를 떠올린다는 게 사실 쉬운 일은 아니지 않나. 감사한 마음이 가장 크다"고 밝혔다.

그러면서도 "'워터밤', '서머 퀸'이라는 수식어에 머무르기보다는 다른 것을 보여줘야 하는 시기가 아닐까 고민하기도 했다"며 "'서머 퀸'이라는 수식어가 생겼으니 이제는 앨범에 포커싱을 받아야 하고 노래로 인정받아야 한다고 생각했다"고 말했다.

새롭게 얻고 싶은 수식어를 묻자 '음색 퀸'을 꼽았다. 권은비는 "노래를 잘 들어보시면 제 목소리가 생각보다 괜찮다"고 웃으며 "음색 퀸처럼 이제는 목소리와 관련된 수식어를 듣고 싶다"고 밝혔다.

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워터밤 외에 나가고 싶은 '꿈의 무대'에 대한 질문도 나왔다. 그러나 권은비는 "어떤 페스티벌에 무조건 가고 싶다는 목표는 없다. 저는 애초부터 페스티벌을 꿈꾸면서 활동했던 사람이 아니었다"며 "지금의 상황 자체가 제가 꿈꿔왔던 모습"이라고 답했다.

이어 "섭외가 들어오면 감사한 마음으로 나간다. 제 가장 큰 목표는 특정 페스티벌보다 연예계 생활을 무탈하게, 사고 없이 오래 이어가는 것"이라며 "그게 생각보다 어려운 일이니까 오래오래 활동하고 싶다"고 바랐다.

권은비의 새 디지털 싱글 '데자부'는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com