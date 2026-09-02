[인터뷰③]권은비 "RBW 이적 이유는…부모님 카드, 뺏었다"

사진제공=RBW

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 권은비가 새 소속사 RBW를 선택한 이유부터 늦은 데뷔를 견디게 한 원동력까지 솔직하게 털어놨다.

권은비는 최근 서울 광진구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "RBW를 선택한 데는 앨범적인 부분이 가장 컸다"며 "원래 가수 반대했던 부모님이 이제는 너무 좋아하신다. 용돈은 신용카드를 드렸다가 체크카드로 바꿨고, 지금은 아예 뺏었다"고 웃었다.

권은비는 최근 RBW에 새 둥지를 틀었다. 여러 회사와 미팅을 진행한 끝에 RBW를 택한 가장 큰 이유로 음악을 꼽았다.

Advertisement

권은비는 "많은 회사와 미팅했는데 RBW와는 음악적으로 이야기를 많이 나눴다"며 "새로운 콘셉트를 시도할 때마다 재미있게 활동할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

이어 "앞으로 어떤 아티스트가 될지 진정성 있게 고민하게 됐고, 선택한 이유에는 앨범적인 부분이 가장 컸다"고 설명했다.

사진제공=RBW

Advertisement

다양한 음악적 시도를 받아들일 수 있는 환경도 결정에 영향을 미쳤다고. 권은비는 "제가 하고 싶은 게 정말 많다. 디스코 같은 장르를 비롯해 하고 싶은 장르도 많다"며 "그런 모습을 충분히 보여줄 수 있는 회사라고 생각했다"고 말했다.

Advertisement

이어 "새로운 것을 보여드리고 싶고 많이 도전하고 싶은 마음이 크다"며 "어떤 장르를 하더라도 잘 어울리고, 믿고 들을 수 있는 가수가 되고 싶다"고 밝혔다.

사진제공=RBW

Advertisement

그러면서 권은비 가수 인생을 돌아봤다. 권은비는 오랜 연습생 생활과 한 차례 데뷔를 거친 뒤 아이즈원으로 다시 데뷔했다.

권은비는 "저를 버티게 한 가장 큰 원동력은 가수를 반대했던 부모님이었다"며 "'내가 해내고 말 거야, 보여줄 거야'라는 오기와 악바리로 버텼다"고 말했다.

Advertisement

특히 아이즈원으로 데뷔하게 해 준 '프로듀스48' 출연 당시에도 가수를 포기할 생각을 했었다고. 권은비는 "24세에 아이즈원으로 데뷔했는데 사실 그때 '프로듀스48'쯤에는 그만두고 싶었다. 아이돌로는 나이가 있는 편이라고 생각했다"며 "그러다 우연히 프로그램에 나가게 됐고 잘 풀렸다. 그때가 제 인생의 터닝포인트가 아니었나 싶다"고 돌아봤다.

이어 "그 시기에 데뷔를 준비하는 분이라면 누구나 '이거 아니면 뭘 해 먹고 살지?'라는 고민을 할 것 같다"며 "준비된 사람에게 기회가 온다는 말처럼 포기하지 않고 최선을 다했으면 좋겠다고 말해주고 싶다"고 했다.

사진제공=RBW

여러 시행착오는 권은비를 보다 강한 사람으로 만들었다. 생활력이 강하다는 말에 "어려웠던 시기와 결핍이 있었기 때문에 생활력도 생기고 책임감도 생긴 것 같다"고 답했다.

이어 "늦게 데뷔하기도 했고 처음 데뷔했을 때 잘되지 않기도 했다. 시행착오가 많았기 때문에 더 강해지려고 했던 것 같다"고 설명했다.

과거 가수를 반대했던 부모님은 지금 누구보다 딸의 활동을 반긴다. 권은비는 "지금은 너무 좋아하신다. '왜 반대했나' 싶을 정도"라고 웃었다.

부모님께 용돈을 드리냐는 질문에는 "처음에는 부모님께 신용카드를 드렸다가 체크카드로 바꿨고, 지금은 아예 뺐었다"며 "필요할 때만 드린다"고 웃었다.

이어 "돈 문제로 싸우기도 한다. 없다가 갑자기 생기면 그런 일이 생기는 것 같다"며 "그런 모습을 보면서 결국 우리가 가진 최소한의 범위 안에서 행복하게 살아야겠다는 생각을 하게 됐다"고 말했다.

권은비의 새 디지털 싱글 '데자부'는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com