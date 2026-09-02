[인터뷰④]아이즈원, 10주년에 다시 뭉치나…권은비 "멤버들과 긍정적으로 이야기"

사진제공=RBW

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 권은비가 아이즈원 완전체 재결합 가능성을 언급했다.

권은비는 최근 서울 광진구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "아이즈원도 10주년이 된다면 한 번쯤 활동을 해보면 좋지 않을까 하는 긍정적인 이야기를 한다"며 "상황이 맞는다면 함께 활동해보고 싶은 마음이 있다"고 밝혔다.

권은비는 오는 3일 새 디지털 싱글 '데자부'를 발표하고 오랜만에 음악방송 활동에 나선다. 아이즈원 멤버들 역시 '리더' 권은비의 신곡을 응원하고 있다.

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권은비는 "멤버들과 챌린지도 같이 찍었다"며 "제 원래 성격을 잘 아는 친구들이라 '언니랑 정말 잘 어울린다'는 좋은 피드백을 많이 해줬다. 서로 항상 응원하는 마음"이라고 말했다.

최근 아이오아이가 데뷔 10주년을 기념해 활동하는가 하면, 워너원도 K콘 무대에 함께 서는 등 프로젝트 그룹들의 재결합 무대가 이어지고 있다. 그런 만큼, 아이즈원 완전체 활동을 바라는 팬들의 기대도 크다.

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이에 권은비는 "아이오아이 선배님들의 무대를 보면서 너무 행복해 보여서 부러웠다. '우리도 하고 싶다'는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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이어 "아이즈원 멤버들도 만나면 그런 이야기를 나눈다"며 "10주년이 된다면 한 번쯤 해보면 좋지 않을까 하는 긍정적인 이야기를 한다. 상황이 맞는다면 함께 활동해보고 싶은 마음이 있다"고 밝혔다.

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이번 컴백을 통해 약 3주간 음악방송 활동을 할 예정이다. 권은비는 "너무 오랜만에 음악방송에 가니까 어색하기도 하다"며 "요즘 기준으로 3주 활동이면 긴 편인데, 너무 오랜만에 나온 만큼 꽉꽉 채워 활동하고 싶은 마음이 있었다"고 말했다.

그러면서 "어린 친구들이 정말 많더라. 어느 순간 제가 선배가 됐다"고 웃었다.

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이어 "후배들은 뭘 해도 예뻐 보인다. '행복하겠다'는 생각도 든다"며 "저는 다시 음악방송에 나갈 수 있다는 것 자체에 감사하자고 생각한다"고 말했다.

청하, 소연 등 여자 솔로들의 컴백 러시도 이어진다. 권은비는 "이번에 청하처럼 어느 정도 연차가 있는 선배 가수들도 같이 활동해서 든든하기도 하다"고 덧붙였다.

수많은 컴백 가수들 사이 자신의 강점으로는 '사람을 끄는 에너지'를 꼽았다. 권은비는 "제가 사람들을 끄는 에너지가 있는 것 같다"며 "이번 음악과 필름을 봤을 때 '권은비가 이런 것도 하네?', '의외다', '새롭다'는 느낌을 받으신다면 이번 활동의 목표는 달성한 것 같다"고 밝혔다.

다만 챌린지 문화에 대해서는 "제가 먼저 후배에게 '챌린지 같이 찍어줄 수 있냐'고 물어보는 게 더 어려운 것 같다"고 웃었다.

꼭 함께 챌린지를 찍어보고 싶은 선배로는 바다를 꼽았다. 권은비는 "바다 선배님과 꼭 찍어보고 싶다. 정말 멋있지 않나"라며 "어렸을 때부터 굉장히 존경했던 선배님"이라고 말했다.

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끝으로 권은비는 "'언더워터'가 제 곡 가운데 그나마 많이 알려졌는데도 처음에는 음원 차트 100위, 99위 정도였다"며 "이번에는 순위권 안에 들어가기만 해도 큰 성공이라고 생각한다"고 말했다.

이어 "그동안 앨범이 드문드문 나왔던 편이었다. 앞으로는 음악적으로 저를 많이 보여드리고 싶다"며 "저는 결국 가수이기 때문에 앨범이 잘됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

권은비의 새 디지털 싱글 '데자부'는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com