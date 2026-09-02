박규리, 7살 때 친구들 앉혀놓고 '성교육'…"책 보고 직접 가르쳤다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 카라 박규리가 7살 무렵 친구들을 모아놓고 직접 '성교육'을 했던 독특한 어린 시절 일화를 공개했다.

2일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '박규리, 오디세이에는 떼를 쓰고 앙탈을 부려도 못 나가는 여신'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박규리는 어린 시절부터 남달랐던 자신의 이야기를 털어놓던 중 예상치 못한 과거로 출연진을 놀라게 했다.

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제작진은 박규리에게 일곱 살 무렵 유치원 친구들을 앉혀놓고 직접 성교육을 했다는 이야기가 사실인지 물었다.

박규리는 이를 부인하지 않았다. 그는 당시 집에 어린이를 위한 만화 형식의 성교육 책이 있었다고 설명하며 해당 책을 통해 알게 된 내용을 친구들에게 이야기해줬던 일화를 떠올렸다.

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이를 들은 탁재훈은 "이론적인 것만 설명을 했고?"라고 짓궂게 질문했다.

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박규리는 황당하다는 듯 "7살짜리가 어떻게 실용적인 걸로 설명을 하냐"고 곧바로 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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두 사람의 티키타카는 여기서 끝나지 않았다. 박규리가 탁재훈을 향해 "오빠만큼은 알지 않을까"라고 도발하자 탁재훈은 "나만큼은 모를걸?"이라고 맞받아쳤다.

이어 "교육을 안 받아도 직접 부딪혀서 얻은 경험과 지식이 있다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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박규리의 어린 시절 일화는 이날 공개된 남다른 '모태 자신감'과 함께 더욱 눈길을 끌었다. 박규리는 어린 시절부터 예쁘다는 말을 많이 들었다면서 "신생아실에서부터 빛이 났다더라"고 말하는가 하면, 남규리와 장규리, 자신을 묶은 이른바 '규리 3대장' 가운데 누가 가장 예쁘냐는 질문에도 망설임 없이 "박규리"라고 답했다.

또 오랫동안 자신을 따라다닌 '규리 여신' 캐릭터에 대해서는 신인 시절 치열했던 예능 프로그램에서 조금이라도 더 카메라에 잡히기 위해 적극적으로 멘트를 하다 탄생했다고 설명했다. 그러면서도 자신이 '여신급'은 아니냐는 질문에는 "그건 또 아니다. 난 여신이다"라고 답해 여전한 예능감을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com