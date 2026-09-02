임채무, 190억 빚에도 두리랜드 입장료 없앤 이유 "8천원 없어 돌아선 父 보고 결심" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 임채무가 '두리랜드' 입장료를 없앴던 사연을 밝혔다.

2일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 두리랜드의 '키다리 아저씨' 배우 임채무가 출연했다.

이날 임채무는 빚이 190억 원을 넘어선 상황에서도 과거 개장 일주일 만에 입장료를 없앴던 사연을 공개했다. 두리랜드는 오랜 기간 무료입장으로 운영됐으나, 현재는 입장료를 받는 유료 방식으로 운영되고 있다.

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임채무는 무료입장을 결정하게 된 계기에 대해 "참 가슴 아팠던 일이다. 그때 밤 11시 넘어서 12시 사이에 문 닫고 직원들 퇴근시켰는데 한 가족이 보였다. 남편은 모자 눌러쓰고 아내는 구석에 있는데 5~7세로 보이는 아이들이 아빠 다리를 붙들고 '빨리 들어가자'면서 흔들어대더라"고 회상했다.

이어 "다 끝났다고 말하려고 하는데 남편이 (두리랜드) 앞을 계속 서성였다. 분명 사연이 있겠다 싶어서 가만히 봤다"며 "그때 입장료가 2천 원이었는데 남편이 주머니 안에 손을 넣고 돈을 세는 거 같았다. 4명이 들어가려면 입장료가 8천 원인데 돈이 있는지 확인하는 거 같았다"고 말했다.

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결국 아이들과 함께 돌아서는 아버지의 모습을 본 임채무는 입장료를 받지 않기로 결심했다고 밝혔다.

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그는 "옆에서 애들은 계속 울었다. 8천 원이 없어서 돌아서는 아버지의 마음을 보고 이건 뭔가 잘못됐다고 생각해서 그 자리에서 간부한테 전화해서 내일 당장 매표소를 없애라고 했다. 그때 일주일 2천 원 받아보고 그때부터 무료로 했다"고 당시를 떠올렸다.