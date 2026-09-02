배용준, 류승수 딸 돌잔치에 통큰 선물..T사 주얼리 풀세트 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 배용준이 절친 류승수의 딸 돌잔치에 보낸 남다른 선물이 공개됐다.

2일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 미미가 출연하는 'K-예능 오디세이' 특집으로 꾸며졌다.

이날 류승수는 '겨울연가'로 인연을 맺은 배용준과의 우정을 공개했다.

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류승수는 MC들의 "욘사마와 어깨를 나란히 했다는데"라는 말에 "어깨를 어떻게 나란히 하냐. 넘버파이브 정도다"라며 "작년에 교토에 가서 말차 찻집에 갔다. 아무도 나를 몰라봤는데 말차를 탔는데 뒤에서 '용국 상' 부르면서 달려오더라. 25년 전 드라마인데 아직도 저를 기억해 주시다니"라고 전했다.

이어 그는 "'겨울연가' 당시엔 공황장애 때문에 비행기를 못 탔다. 그런데 저만 일본에 못 가니까 NHK에서 직접 한국으로 왔다. 이후에 공황을 이겨내고 일본행 비행기를 탔다. 그래서 단독 팬미팅도 했다"고 일본에서 남달랐던 인기를 회상했다.

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또한 당시 '욘사마' 배용준의 인기가 절정이었던 때를 회상하며 욘사마의 매니저(?)처럼 활동했던 웃픈 추억을 이야기했다. 그는 "일본 팬들 앞에서 배용준을 보호해주고 운전도 해줬다. 가끔 배용준 매니저한테 전화도 왔다. 광고 촬영장에 와 달라고 해서 갔더니 용준이가 화가 나 있더라. 그래서 내가 분위기도 풀어줬다. 용준이가 저를 보고 웃었다"고 당시를 떠올렸다.

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이에 MC들은 배용준의 덕을 본 건 뭐냐고 질문했다. 그러자 류승수는 "우리 딸 돌잔치 때 유명한 명품 브랜드 T사 주얼리를 박스로 선물해줬다. 팔찌, 목걸이, 반지 등 풀세트였다"고 답해 놀라움을 자아냈다. 이어 "용준이가 '겨울연가' 촬영 당시에는 추우니까 전 스태프에게 N사 내복을 돌렸다. 또 당시 제가 감독님한테 정말 많이 혼났는데 용준이가 유일하게 저를 보호해줬다. 그때 눈물날 뻔 했다. 감동 받아서 평생 친구가 됐다. 아직도 용준이가 더 잘되길, 건강하길 바란다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com