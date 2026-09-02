조혜련 "일본 유명 호텔서 제재 받아..소속사 면접서 '골룸' 보여주자 깜짝"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 조혜련이 일본 활동을 준비하던 시절, 고급 호텔에서 제재까지 받았던 사연을 공개했다.

2일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 미미가 출연하는 'K-예능 오디세이' 특집으로 꾸며졌다.

이날 조혜련은 일본에서 활동했을 당시를 회상해 눈길을 끌었다.

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조혜련은 "일본 고급 호텔에서 난동 부리다 제재를 받았다고?"라는 질문에 "일본에 가족들과 여행을 가서, 일본의 쇼 예능을 보는데 도전해보고 싶은 생각이 들었다. 그래서 소개를 받아서 일본 유명 소속사에 면접을 보러 일본 시내의 고급 호텔을 갔다"고 말문을 열었다.

이어 조혜련은 "그때는 일본어 기초 회화만 할 수 있었다. 일본 매니저가 왔는데 '뭘 할 수 있냐'고 묻더라. 그래서 '골룸을 할 수 있다'고 했다"면서 "일본 매니저는 뭔지 모르니까 '보여달라'고 요청을 하더라. 골룸은 기본적으로 바닥을 기어야하잖아. 그래서 했더니 호텔 사람들이 깜짝 놀랐다. 저한테 '하지말라'고 말리더라. 분위기가 이런거는 하면 안되겠다 싶었다"고 털어놨다.

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그는 "일본 매니저가 '에너지는 알겠지만 일본어를 못하면 안된다'더라. '공부를 하고 6개월 뒤에 만났을 때 일본어를 할 수 있게 되면 계약하겠다'고 했다"고 전했다.

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한국으로 돌아온 조혜련은 6개월간 열심히 일본어 공부를 했다고. 그는 "매일 3시간씩 일본어 과외를 받아서 공부를 했다. 6개월동안 단어 10000개를 외웠다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com