[SC인터뷰] "갈소원·김혜준·고윤정 이어 김시아"…'비광' 류승룡, 어쩔 수 없는 딸바보(종합)

사진 제공=㈜플레이그램

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류승룡(56)이 영화 '비광'을 통해 또 한 번 절절한 부성애를 선보였다.

2일 개봉한 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.

류승룡은 최고의 야구 선수였지만, 지금은 딸을 지키기 위해서 물불을 가리지 않는 아빠 중구 역을 맡았다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "'무빙' 전에 우는 역할은 당분간 안 하고 싶었다. 감정을 극대화했을 때 얼굴 표정이 비슷하더라. 그래서 이 모습을 당분간 숨겨야겠다고 생각했다. 아빠 역할을 많이 해왔는데, 이번에 또 들어와서 감독님한테 거절의 뜻을 전하고 집중해서 책을 못 봤다. 근데 감독님이 저에게 편지를 다섯 장 써주셨더라. 그 편지를 읽고 제가 너무 큰 실수를 한 것 같았다. 편지에는 감독님이 영화를 시작하게 된 이유부터 왜 이 작품을 하게 됐는지, 가족이란 무엇인지에 대해 마치 한 편의 작품처럼 쓰셨다. 편지에 눈물자국도 번져 있던데, 그건 스포이드로 떨어트리신 건지 모르겠다(웃음). 시나리오를 정독해서 봤는데, 그제야 보이지 않았던 것들이 보이고 읽혔다. 이 작품을 안 했으면 어쩔 뻔했나 싶더라. 감독님이 편지로 저를 잡아주셔서 감사하다. 저는 MBTI F(감정형)라 그런 걸로 잘 잡힌다"고 웃으며 말했다.

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영화 '비광' 스틸. 사진 제공=㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

류승룡은 '비광'을 통해 하지원과 파경을 맞은 부부로 호흡을 맞췄다. 그는 "이번 영화에서 하지원 씨를 보고 깜짝 놀랐다. 이지원 감독님은 여배우가 지닌 본연의 모습을 해체시켜 새로운 면모를 끌어내는 데 특기가 있는 것 같다"면서 "지원 씨는 무대인사가 다 끝나고, 뒤풀이 자리에서도 호스트 역할을 완벽히 다했다. 영화를 보고 나서도 만족스러워했고 고마워했다"고 말했다.

이어 촬영장에서 본 하지원은 어떤 배우였는지 묻자, 류승룡은 "한 번도 얼굴에 인상을 쓴 걸 본 적이 없다. 그림도 그리면서 자기 수양을 열심히 하는 것 같다. 운동도 하고 레몬수도 10년째 마신다더라. 뭘 하나 하면 꾸준히 하고 참 배울 점이 많다. 여배우들은 본능적으로 화면에 예쁘게 나오고 싶어 하지 않나. 본인 말로는 다 품었다고 하는데, 이번 작품에선 다 내려놓은 것 같다. 앞으로도 지원 씨가 어떤 작품을 하게 될지 기대된다"고 전했다.

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최근에는 하지원이 진행하는 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에 출연해 남다른 케미를 뽐내기도 했다. 그는 "하지원 씨와 연기할 땐 현장에서 서로 웃을 일이 없었다. '비광' 때는 집중력이 흩어지면 다시 붙이기가 어렵다. 유튜브 촬영할 땐, 제가 물 만난 고기처럼 튀니까 너무 재밌어하더라. 하지원 씨의 목젖을 봤다"고 너스레를 떨었다.

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영화 '비광' 스틸. 사진 제공=㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

김시아와 아빠와 딸로 만난 소감도 전했다. 류승룡은 "시아의 MBTI가 I(내향형)여서 친해지려고 노력했다. 예전에 제주도 여행에 갔을 때, 감독님이 시아를 데리고 와서 같이 카약도 타고 맛있는 음식도 먹으러 다녔다. 꽤 오랜 시간 켜켜이 쌓여서, 이젠 저만 보면 웃는다"고 말했다.

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이어 중구가 딸 동주를 바라보는 기분은 어떨 것 같은지 묻자, 류승룡은 "동주는 중구에게 잔잔한 호수에 돌이 던져진 것처럼 갑작스럽게 찾아온 아이인데, 시간이 지날수록 측은지심이 생기는 것 같다. 어디에도 기댈 곳 없이 나에게 온 아이인 만큼, 지켜줘야겠다는 사명감과 책임감을 느끼는 것 같다. 가뜩이나 아빠들은 서툴지 않나. 딸이 잘했든 잘못했든 그저 지켜주고 싶은 아빠 같다. 이건 중구뿐만 아니라, 세상 모든 아빠들이 다 느낄 것"이라고 답했다.

류승룡은 그동안 '7번방의 선물', '염력', '킹덤', '무빙' 등 여러 작품에서 다채로운 아버지의 모습을 그려왔다. 그는 "제가 아들만 둘이라, 딸들만 보면 예쁘다. 이번 영화 시사회에 심은경, 김혜준, 고윤정 등을 초대했는데 일정이 있어서 못 왔다. 근데 (갈)소원이가 와줘서 고마웠다. 전날 빅뱅 20주년 기념 콘서트에서 응원봉을 흔들면서 소리 지르고 왔다고 하더라(웃음). 소원이도 1년에 한 번씩은 꼭 본다"며 "소원이 뿐만 아니라 시아도 내향적인 친구인데, 연기할 때 에너지를 뿜어내서 너무 기특하다. 그런 친구를 웃게 만들면 저 스스로도 보람차다. 아빠 미소가 자연스럽게 지어지는 것 같다. 예전에 소원이가 학교 입학할 때 루틴처럼 가방이나 신발 선물을 해줬는데, 올해 시아가 대학 입학했을 땐 헤드셋을 선물로 줬다"고 전했다.

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사진 제공=㈜플레이그램

많은 기대를 모으고 있는 '무빙2' 촬영을 시작한 소감도 밝혔다. 류승룡은 "시즌1이 20부로 끝났지만, 시즌2에서도 이야기가 이어진다. 제 몸은 4년이 흘렀는데, 앞뒤 장면을 연결해야 하다 보니 어려운 점도 있다. 그래도 고윤정과 몇 개월 만에 다시 만난 것처럼 반가웠다"며 "이번 시즌도 스케일이 어마어마하다. 촬영하면서도 '이게 우리나라 콘텐츠라고?' 싶을 정도로 뿌듯했다"고 만족감을 표했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com