[SC인터뷰] "욕설 연기 20점? 더 잘할 자신 있어"…'비광' 하지원, 처음 마주한 거친 얼굴(종합)

사진 제공=해와달엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 하지원(48)이 영화 '비광'을 통해 화려함을 벗어던지고 꾸밈없이 거친 얼굴을 드러냈다.

2일 개봉한 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.

극 중 하지원은 톱스타였지만 갑자기 나타난 동주로 인해 한순간에 추락해 생계형 연예인으로 살아가는 남미로 분했다. 그는 스포츠조선과의 인터뷰에서 "제가 판타지나 액션 장르에서 강한 캐릭터들을 연기해오지 않았나. 뭔가 더 리얼한 삶에 놓인 캐릭터가 매력적으로 느껴졌다. '비광'에선 남미뿐만 아니라 등장하는 캐릭터들이 모두 생생하게 그려져서, 이 시나리오가 더 마음에 들었다"고 참여 계기를 전했다.

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영화 '비광' 스틸. 사진 제공=㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

이 감독은 하지원의 욕설 연기에 아쉬움을 느껴 자신의 목소리로 직접 후시 녹음을 한 비하인드를 공개했다. 또 전날 열린 언론시사회에서는 "하지원의 욕설 연기 점수가 20점"이라고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 들은 하지원은 "감독님의 점수를 듣고 너무 실망스러웠다(웃음). 80점은 기대했는데 아쉽다. 저는 욕을 한 지 얼마 안 됐고, 감독님은 오래되시지 않았나. 욕도 어느 정도 숙성이 필요한 것 같다. 아랫배에서 소리가 나오는 건데 그걸 몰랐다. 같은 욕인데도 뉘앙스가 다른가 보더라. 저는 남미가 욕을 내뱉는 행위에 포커스를 두지 않았다. 오래 숙성된 욕과 단기간에 만들어진 욕에는 차이가 있는데, 감독님도 그걸 느끼셨던 것 같다. 제 욕은 아직 숙성되지 않았고 이제 시작인 것 같다. 앞으로 더 잘할 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러냈다.

이어 류승룡과 부부 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 하지원은 "선배가 굉장히 유쾌하신데, 촬영장에선 진지하셨다. 저희가 영화에서 파경을 맞은 부부로 호흡을 맞췄는데, 다음엔 더 재밌는 장르로 만나고 싶다"고 답했다.

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특히 류승룡과 김시아는 최근 하지원이 진행하는 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에 영화 홍보차 출연했다. 하지원은 "승룡 선배가 영화를 홍보하실 땐 너무 재밌으시더라. 만날 때마다 좋은 말씀을 많이 해주셔서 감사하다. 또 시아가 실제로 26학번이라 저와 잘 통한다. 감독님과 승룡 선배, 시아, 저 이렇게 있으면 저랑 시아 둘이서만 이야기한다"고 웃으며 말했다.

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MBC '쇼! 음악중심'에 출연한 하지원. 사진 출처=MBC

하지원은 최근 유튜브에서 내건 공약을 지키기 위해 MBC '쇼! 음악중심' 무대에 올라 팬들의 놀라움을 자아냈다. 그는 "일단 공약으로 질렀는데, '쇼! 음악중심'은 고민이 됐다. 일단 하겠다고 해서 했는데, 준비할 게 많았다. 체력적으로도 그렇고, 안무도 안 외워져서 힘들었다"며 "그래도 많은 분들이 좋아해 주셔서 감사하다"고 전했다.

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이어 무대에 오른 소감을 묻자, 하지원은 "개인적으로 아쉬웠던 게, 연기자들은 보통 카메라를 보면 안 되는데 가수들은 카메라를 쳐다보지 않나. 저는 카메라를 보는 순간 안무를 다 까먹게 되더라. 좋았던 건 '쇼! 음악중심' 조명이 뽀샤시 하게 나와서 덕을 본 것 같다"고 답했다. 새로운 공약에 대한 질문에는 "공약은 함부로 세우면 안 될 것 같다"며 "저한테 새로운 공약을 물어보시지 마시라"고 웃으며 말했다.

사진 제공=해와달엔터테인먼트

또 유튜브 채널 '26학번 지원이요'를 촬영하면서 달라진 생각도 전했다. 하지원은 "경희대 치어리더 동아리 선배들이 치어리딩을 하는 걸 보는데 눈물이 나더라. 20살 지원이를 만나러 가는 듯한 느낌이었다. 20대 때의 지원이는 소속감을 못 느끼고, 오디션을 보러 다니면서 오로지 목표를 향해 달려가느라 그 나이대가 주는 소중함을 몰랐다"며 "'26학번 지원이요'를 촬영하면서 시간여행을 하는 과정이 너무 소중하다. 동아리 활동부터 축제, 미팅, 선배들이랑 밥약, 학교 끝나고 소맥 마시기 등 다 해봤다. 그리고 또 감사한 건, 저보다 한참 어린 동기들이나 선배들이 저를 진짜 26학번으로 대해주는 거다. 덕분에 제가 더 이입이 되어서 즐겁게 생활할 수 있었다. 유튜브 댓글을 읽어보면 제 또래는 결혼도 하고 아이를 키우는 분들이 많은데, 제 채널 영상을 보고 낭만을 느낀다고 하셔서 기분이 좋았다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com