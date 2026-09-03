[SC인터뷰] "욕설 연기 20점? 더 잘할 자신 있어"…'비광' 하지원, 처음 마주한 거친 얼굴(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 하지원(48)이 영화 '비광'을 통해 화려함을 벗어던지고 꾸밈없이 거친 얼굴을 드러냈다.
2일 개봉한 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.
극 중 하지원은 톱스타였지만 갑자기 나타난 동주로 인해 한순간에 추락해 생계형 연예인으로 살아가는 남미로 분했다. 그는 스포츠조선과의 인터뷰에서 "제가 판타지나 액션 장르에서 강한 캐릭터들을 연기해오지 않았나. 뭔가 더 리얼한 삶에 놓인 캐릭터가 매력적으로 느껴졌다. '비광'에선 남미뿐만 아니라 등장하는 캐릭터들이 모두 생생하게 그려져서, 이 시나리오가 더 마음에 들었다"고 참여 계기를 전했다.
이 감독은 하지원의 욕설 연기에 아쉬움을 느껴 자신의 목소리로 직접 후시 녹음을 한 비하인드를 공개했다. 또 전날 열린 언론시사회에서는 "하지원의 욕설 연기 점수가 20점"이라고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 들은 하지원은 "감독님의 점수를 듣고 너무 실망스러웠다(웃음). 80점은 기대했는데 아쉽다. 저는 욕을 한 지 얼마 안 됐고, 감독님은 오래되시지 않았나. 욕도 어느 정도 숙성이 필요한 것 같다. 아랫배에서 소리가 나오는 건데 그걸 몰랐다. 같은 욕인데도 뉘앙스가 다른가 보더라. 저는 남미가 욕을 내뱉는 행위에 포커스를 두지 않았다. 오래 숙성된 욕과 단기간에 만들어진 욕에는 차이가 있는데, 감독님도 그걸 느끼셨던 것 같다. 제 욕은 아직 숙성되지 않았고 이제 시작인 것 같다. 앞으로 더 잘할 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러냈다.
이어 류승룡과 부부 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 하지원은 "선배가 굉장히 유쾌하신데, 촬영장에선 진지하셨다. 저희가 영화에서 파경을 맞은 부부로 호흡을 맞췄는데, 다음엔 더 재밌는 장르로 만나고 싶다"고 답했다.
특히 류승룡과 김시아는 최근 하지원이 진행하는 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에 영화 홍보차 출연했다. 하지원은 "승룡 선배가 영화를 홍보하실 땐 너무 재밌으시더라. 만날 때마다 좋은 말씀을 많이 해주셔서 감사하다. 또 시아가 실제로 26학번이라 저와 잘 통한다. 감독님과 승룡 선배, 시아, 저 이렇게 있으면 저랑 시아 둘이서만 이야기한다"고 웃으며 말했다.
하지원은 최근 유튜브에서 내건 공약을 지키기 위해 MBC '쇼! 음악중심' 무대에 올라 팬들의 놀라움을 자아냈다. 그는 "일단 공약으로 질렀는데, '쇼! 음악중심'은 고민이 됐다. 일단 하겠다고 해서 했는데, 준비할 게 많았다. 체력적으로도 그렇고, 안무도 안 외워져서 힘들었다"며 "그래도 많은 분들이 좋아해 주셔서 감사하다"고 전했다.
이어 무대에 오른 소감을 묻자, 하지원은 "개인적으로 아쉬웠던 게, 연기자들은 보통 카메라를 보면 안 되는데 가수들은 카메라를 쳐다보지 않나. 저는 카메라를 보는 순간 안무를 다 까먹게 되더라. 좋았던 건 '쇼! 음악중심' 조명이 뽀샤시 하게 나와서 덕을 본 것 같다"고 답했다. 새로운 공약에 대한 질문에는 "공약은 함부로 세우면 안 될 것 같다"며 "저한테 새로운 공약을 물어보시지 마시라"고 웃으며 말했다.
또 유튜브 채널 '26학번 지원이요'를 촬영하면서 달라진 생각도 전했다. 하지원은 "경희대 치어리더 동아리 선배들이 치어리딩을 하는 걸 보는데 눈물이 나더라. 20살 지원이를 만나러 가는 듯한 느낌이었다. 20대 때의 지원이는 소속감을 못 느끼고, 오디션을 보러 다니면서 오로지 목표를 향해 달려가느라 그 나이대가 주는 소중함을 몰랐다"며 "'26학번 지원이요'를 촬영하면서 시간여행을 하는 과정이 너무 소중하다. 동아리 활동부터 축제, 미팅, 선배들이랑 밥약, 학교 끝나고 소맥 마시기 등 다 해봤다. 그리고 또 감사한 건, 저보다 한참 어린 동기들이나 선배들이 저를 진짜 26학번으로 대해주는 거다. 덕분에 제가 더 이입이 되어서 즐겁게 생활할 수 있었다. 유튜브 댓글을 읽어보면 제 또래는 결혼도 하고 아이를 키우는 분들이 많은데, 제 채널 영상을 보고 낭만을 느낀다고 하셔서 기분이 좋았다"고 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com