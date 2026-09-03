엄마 소매에 손을 쏙..현빈♥손예진, 아들과 日 도쿄 가족 여행 포착

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[스포츠조선 조윤선 기자] 현빈·손예진 부부가 아들과 함께 일본 가족 여행 중 찍힌 사진이 공개돼 눈길을 끌고 있다.

지난 1일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 현빈·손예진이 아들과 함께 일본 도쿄 미드타운의 한 식당가를 찾은 모습이 담긴 사진이 게재됐다.

사진에는 손예진이 앞에서 음식을 주문하는 동안 현빈이 뒤에서 유모차를 잡고 기다리는 모습이 담겼다. 아들은 손예진의 소매 안으로 손을 넣은 채 엄마에게 꼭 붙어 있는 모습으로 보는 이들을 미소 짓게 했다.

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또한 두 사람의 꾸밈없는 차림도 시선을 끌었다. 손예진은 여유로운 핏의 상의에 벌룬 팬츠를 매치했으며, 수염을 기른 현빈은 반팔 티셔츠와 반바지로 편안한 분위기를 연출했다.

현빈·손예진 가족의 여행 목격담이 전해진 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 이들 가족은 미국 로스앤젤레스(LA)를 비롯해 일본 오키나와 등지에서 함께 시간을 보내는 모습이 포착돼 화제를 모았다.

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특히 이들 부부의 아들을 실제로 봤다는 한 네티즌의 목격담도 관심을 끌었다. 해당 네티즌은 "AI로 합성한 것처럼 아이가 너무 예뻐 아내에게 '저기 아기 정말 예쁘다'고 말했다"며 "부모님은 잘 보이지 않고 아이만 눈에 들어와 계속 바라봤다. 살면서 본 사람 중 가장 아름답게 생긴 아이였다"고 전했다.

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그런가 하면 현빈은 지난 1일 방송된 SBS '틈만 나면,'에 출연해 "아이가 있으니까 어디든 가서 뭐라도 하려고 노력한다"며 가족과 더 많은 추억을 쌓기 위해 여행이나 외출에 적극적으로 나서는 가정적인 면모를 드러냈다.

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한편 현빈과 손예진은 2022년 결혼해 같은 해 11월 아들을 품에 안았다. 현빈은 오는 9일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 공개를 앞두고 있으며, 손예진은 오는 18일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 24년 만에 사극으로 돌아온다.