고은아, 60.9kg에 볼록 나온 배까지 싹 공개…"다른 데 문제없어, 나는 술배"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고은아가 60.9kg의 몸무게부터 볼록 나온 배까지 가감 없이 공개하며 다이어트에 돌입했다.

2일 유튜브 채널 '방가네'에는 '심하게 다 보여주는 리얼 다이어트 영상ㅋㅋㅋㅋ 괜찮겠지?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고은아는 브라톱과 레깅스를 착용한 채 등장해 자신의 몸 상태를 솔직하게 공개했다.

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특히 식사를 마친 직후였던 고은아는 팔다리와 달리 볼록하게 나온 배까지 숨김없이 보여줘 눈길을 끌었다.

이를 지켜보던 동생 미르는 "진짜 팔이랑 다리는 왜 살이 안 찌냐"며 누나의 체형에 놀라워했다.

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이어 고은아의 옆구리를 살펴보며 "우리 몸이 너무나 말이 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 나란히 서서 현재 몸 상태를 확인하기도 했다. 이를 본 어머니는 미르를 향해 "철용아, 너는 또 왜 그러냐. 운동 안 하냐"며 깜짝 놀란 반응을 보였다.

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특히 고은아는 자신의 고민 부위를 솔직하게 털어놨다. 그는 "나는 다른 데는 문제가 아니다. 나는 술배다"라고 고백하며 볼록 나온 배를 직접 움직여 보이는 등 유쾌한 모습을 보였다.

이에 미르는 "나랑 고은아가 살을 빼야 한다. 한 달 프로젝트로"라며 남매가 함께하는 다이어트를 제안했다.

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본격적인 다이어트를 앞두고 측정한 몸무게도 공개됐다. 미르는 84.8kg, 고은아는 60.9kg을 기록했다.

가족들은 고은아의 가느다란 팔다리를 언급하며 겉으로 보기에는 실제 몸무게나 뱃살이 잘 드러나지 않는다고 이야기했다. 고은아 역시 자신의 배를 흔들어 보이며 웃음을 터뜨리는 등 꾸밈없는 모습을 보였다.

이후 운동을 시작한 지 2주 만에 변화가 나타났다. 미르는 1.8kg을 감량했고, 고은아는 무려 3.3kg을 감량하는 데 성공했다. 시작 당시 60.9kg이었던 것을 기준으로 하면 약 57.6kg까지 줄어든 셈이다.

평소 유튜브를 통해 가족들과의 꾸밈없는 일상을 공개해온 고은아는 이번에는 몸무게와 자신의 고민 부위까지 과감하게 공개하며 현실적인 다이어트 과정을 보여줘 관심을 모았다.

narusi@sportschosun.com