카사마츠 쇼, 한국 팬 믿었다가 대굴욕 "공항엔 아이브 유진 팬들만..서운"

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[스포츠조선 정유나 기자] 일본 배우 카사마츠 쇼가 한국 공항에서 팬들의 환대를 기대했다가 겪은 반전 일화를 털어놨다.

2일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 미미가 출연하는 'K-예능 오디세이' 특집으로 꾸며졌다.

이날 카사마츠 쇼는 한국 팬들을 향한 귀여운 서운함을 털어놨다.

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카사마츠 쇼는 한국 작품에 출연한 뒤 팬들로부터 "한국에 오면 꼭 연락해라", "공항에 마중 나가겠다"라는 메시지를 많이 받았다고 밝혔다. 이에 한국 스타들의 공항 패션을 떠올리며 기대를 품었다는 것.

그는 "작년에 인터뷰 일정으로 한국에 오면서 아이돌 공항 패션으로 포인트를 줬다. 화장실에서 간단하게 꾸안꾸 패션으로 30~40분 준비했다"라고 설명했다.

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이어 "출구를 나오면서 멋있는 척도 했다. 하지만 공항에 도착했는데 아무도 없었다. 한국 소속사 아저씨들 둘만 나와서 손을 흔들었다"라며 팬들의 마중을 기대했지만 아무도 없었다고 털어놔 웃음을 안겼다.

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결국 그는 SNS에 "한국에서 인기는 거짓임이 증명되었습니다"라는 취지의 셀프 디스까지 남겼다고 밝혀 웃음을 더했다.

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그 후 다시 한번 한국 공항을 찾았다는 카사마츠 쇼는 "그때는 알리지도 않았는데 사람이 많더라. 내가 오는 걸 알고 마중 나온 거라고 생각했다. 입국장 문이 열리는데 엄청 반겨주더라"라며 "그런데 자세히 보니 아이브 유진이 바로 앞에 있었다. 팬들은 유진과 사라졌다. 나는 다시 소속사 아저씨 둘이 기다리고 있었다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com