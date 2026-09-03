조혜련, 이혼 후 쏟아진 악플·루머에 입 열었다…"정말 반박하고 싶었지만 안 해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 조혜련이 이혼 당시 자신을 둘러싼 각종 악플과 루머에 대해 뒤늦게 입을 열었다.

당시 억울한 마음에 적극적으로 반박하고 싶었지만 끝내 대응하지 않았다고 털어놨다.

2일 유튜브 채널 '오키키ㅋㅋ'에는 '결혼 축하해! 축가는 '아나까나'지 | 아무튼떠들러왔는데'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 조혜련은 가비, 지예은과 함께 '퀸의 마인드'를 주제로 이야기를 나누던 중 연예계 생활을 하며 겪었던 오해와 악성 댓글에 대해 언급했다.

조혜련은 "일본 활동하고 할 때도 그런 댓글도 달리고, 내가 이혼했을 때도 여러 가지 일이 있을 때 '그랬을 것이다' 이런 게 많았다"고 회상했다.

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이어 "그거에 정말 반박하고 싶었다. 너무 반박하고 싶었다"면서도 "근데 안 했다"고 털어놨다. 이미 자신에 대해 부정적인 생각을 가진 사람에게 해명한다고 해도 받아들여지지 않는 경우가 많다고 생각했기 때문이다.

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오랜 방송 생활을 거치며 악플을 대하는 태도도 달라졌다고 했다. 조혜련은 자신을 향해 악성 댓글을 남기는 사람에 대해 "아무것도 모르면서 나한테 댓글을 단 사람은 아마도 마음이 조금 많이 어렵고 힘든 일이 있을 수 있겠다"고 생각한다고 밝혔다.

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그러면서 "그래서 오히려 그 사람을 위해서 전 기도해요. 댓글 읽으면서 진짜 이 사람이 좋아질 수 있도록"이라고 말해 눈길을 끌었다.

조혜련은 현재 방송 생활 34년째라며 힘든 순간을 버티고 이겨낸 경험들이 결국 자신을 단단하게 만든 재산이 됐다고 돌아봤다. 그는 20·30대 시청자들을 향해서도 "지금 너무 힘들지. 재산이야"라며 "언제까지나 힘들지 않아요"라고 응원을 건넸다.

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narusi@sportschosun.com