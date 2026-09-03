하하 "신인 때 무시하는 연예인과 싸웠다"…"몰라요?"에 "몰라요" 맞받아쳐

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[스포츠조선 김준석 기자] 하하가 리포터로 활동하던 신인 시절 일부 연예인에게 무시당했던 경험을 털어놓으며 당시에는 참지 않고 맞섰다고 고백했다.

2일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 하하와 김원효가 게스트로 출연해 하지영과 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 하지영은 과거 리포터로 활동하며 겪었던 설움을 털어놨다. 그는 "우리가 일하다 보면 막 날 이용하기도 하고, 나한테 되게 무례하게 굴기도 하고 이런 일이 많았다"고 회상했다.

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이에 하하는 "무례했던 일 얘기해주면 안 돼? 상중하 중에서 중으로 얘기해줘"라며 구체적인 일화를 궁금해했다.

하지영은 당시 리포터라는 직업이 일부에게 가볍게 여겨졌다고 토로했다.

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그는 "누구나 막 대해도 되는 그런 직업처럼 그때 그 시절에는 그랬다"고 말했고, 하하 역시 "맞아. 나도 진짜 많이 당했어"라며 깊이 공감했다.

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하지영은 실제 인터뷰 도중 무시당했던 경험도 공개했다. 밝게 인사를 건넨 뒤 출연하는 드라마에 관해 질문했지만, 상대 연예인이 "모르고 왔어요?"라며 차갑게 반응했다는 것.

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하지영은 당시 상대의 표정까지 생생하게 기억한다며 "'너랑 얘기하기 싫어'가 표정에 들어 있었다. 엉엉 울었다"고 털어놨다.

경력이 쌓인 뒤에는 대처법도 달라졌다. 하지영은 비슷한 상황이 생기면 촬영을 중단한 뒤 "선배님, 이거 얘기 안 해주시면 자막 처리로만 나가야 한다. 그러면 드라마 홍보에 큰 도움이 되지 않는다. 다시 한번 가겠다"고 정중하면서도 단호하게 대응했다고 설명했다.

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이를 듣던 하하는 자신의 신인 시절을 떠올리며 더욱 화끈했던 대응법을 공개했다.

하하는 "난 옛날에 싸웠어"라며 인터뷰 도중 기선을 제압하려 하거나 자신을 무시하는 연예인이 있었다고 밝혔다.

이어 상대가 "몰라요?"라고 하면 자신 역시 "몰라요"라고 그대로 맞받아쳤다고 말해 웃음을 자아냈다.

하하는 당시 자신의 성격에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "난 좀 멍청해서 잘해주면 나도 잘하고, 선한 영향력으로 품는 그런 게 안 됐다"면서도 신인 시절 자신에게 따뜻하게 대해준 사람들은 오랜 시간이 흐른 지금까지 기억하고 있다고 했다.

그러면서 하하는 그룹 신화를 가장 먼저 언급했다. 그는 "신화 얘네는 진짜 사람이야. 너무 친하고 너무 사랑해"라며 각별한 애정을 드러냈다.

가수 김장훈에 대해서도 "나 진짜 아무것도 아닐 때 데리고 다녔다"며 고마움을 전했다. 베이비복스에 대해서는 오히려 자신이 무례하게 행동했던 적이 있었다면서 "내가 무례했는데도 날 품어줬다"고 회상했다.

신인 리포터 시절 자신을 무시하는 상대에게는 그대로 맞서면서도 당시 따뜻하게 손을 내밀어준 선배와 동료들은 여전히 기억하고 있다는 하하의 고백이 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com