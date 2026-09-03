백일섭, 건강 이상으로 119 실려 갔다..."소·대변 3일 내내 안 나와"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 백일섭이 건강 이상으로 119를 불러 병원으로 향했던 아찔한 순간을 떠올렸다.

백일섭은 최근 진행된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 건강 이상으로 119의 도움을 받아 병원을 찾았던 사연을 전했다.

백일섭은 "허리, 무릎 수술을 총 4번 했다. 4번 하는 동안 전신마취를 했는데 그러면 수술 후 신장이 안 좋아지는 경우가 있다더라"고 말했다.

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이어 "그게 쌓이고 쌓여서 소변, 대변이 3일 내내 안 나왔다. 혼자 사니까 도저히 혼자 갈 수는 없어서 119 불러서 병원에 갔다"고 당시 상황을 설명했다.

아들 역시 백일섭의 건강 상태에 크게 놀랐다고. 백일섭은 "아들이 병원에 와서 놀랐다. 그래서 같이 살자고 하길래 부랴부랴 가까운 근처에 살고 있다"며 "한 동네는 아니고 아들은 광주, 나는 용인에 살고 있다"고 전했다.

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이어 "며느리가 가끔 와서 신경 써준다. 손자도 자주 본다"고 가족의 보살핌을 받는 근황을 전했다.

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또 백일섭은 손자의 나이로 졸혼 후 흐른 시간을 실감한다고 밝혔다. 그는 "내가 집을 나온 게 10월 15일인데 손자가 18일에 태어났다"며 "손자에게 몇 살인지 물어봤을 때 열한 살이라고 하면 '(집 나온 지) 11년 됐구나'라고 생각한다"고 덧붙였다.

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한편 백일섭은 1980년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으며, 2016년 아내와 졸혼을 선언했다.