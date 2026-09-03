최강희, 30일 복근 챌린지..배 내놓고 만족 "옷 다 맞고 통 엄청 줄어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 최강희가 복근 만들기 도전 결과를 공개했다.

2일 유튜브 채널 '나도 최강희'에는 '30일 복근 챌린지 최종 결과 [담당 PD도 당황함ㅋㅋ]'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

앞서 최강희는 매니저와 함께 한 달 동안 운동과 식단을 병행하며 복근을 만들기로 약속했다. 두 사람 모두 성공을 자신한 가운데 최강희는 "(한 달 후) 배 까면서 끝내는 거로 하자"고 말했고, 매니저 역시 "나는 모자이크할 생각이 없다"며 자신감을 드러냈다.

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이날 최강희는 한 달간의 변화에 대해 "옷이 다 맞는다. 눈바디가 엄청 변했다. 근육량이 어떻게 됐을지 기대된다"고 말했다.

하지만 인바디 측정 결과는 예상과 달랐다. 최강희는 체지방과 골격근량이 모두 감소하면서 인바디 점수까지 떨어졌다. 이에 최강희는 "유산소 하면 근육이 빠진다. 나 어제도 남산 뛰었다"고 설명했다.

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이어 "나는 이번에 매니저와 맨날 카톡으로 식단 주고받았다. 건강하게 한 거 같아서 되게 만족한다"고 덧붙였다.

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매니저 역시 당초 자신했던 것과 달리 기대에 못 미치는 결과를 받아들었다. 매니저는 "결과가 처참하다. 2점이 떨어졌다"며 "몸무게는 0.9kg 줄었다. 근육량도 줄었다"고 털어놨다.

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이후 두 사람은 약속대로 거울 앞에서 한 달간 만든 몸을 공개했다. 최강희는 "복근은 없지만 통이 엄청 줄었다"며 달라진 몸에 만족했고, 모자이크 없이 공개하겠다던 매니저는 결국 모자이크 처리돼 웃음을 안겼다.