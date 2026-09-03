"MC몽 말에 38년 무너져..견디는 중" 김민종 근황...유튜브 제작진 '공개 지지' [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 배우 김민종이 자신을 불법도박 모임의 일원으로 지목한 MC몽을 고소한 가운데, 유튜브 콘텐츠를 함께 만들어온 제작진이 공개적으로 그를 지지하고 나섰다.

2일 유튜브 채널 '영차티비' 제작진은 최근 김민종을 둘러싼 논란과 관련해 자신들이 오랜 시간 지켜본 김민종의 모습을 전했다.

제작진은 "한 사람의 말 몇 마디로 38년이 무너졌다"며 "내가 아는 김민종은 카메라가 꺼진 뒤에도 똑같은 사람이었다"고 운을 뗐다.

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이어 "제일 먼저 와서 제일 늦게 갔고 스태프 밥은 먹었는지부터 묻던 사람. 그 사람이 지금 '사실이 아닙니다' 한 문장만 남기고 견디고 있다"고 김민종을 옹호했다.

제작진은 김민종이 출연한 저예산 영화 '피렌체'에서 함께 일했다는 스태프의 이야기도 언급했다.

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제작진은 "며칠 전 뜻밖의 사람이 입을 열었다. 저예산 영화 '피렌체'의 스태프였다"며 "'노개런티로 출연해주셨고 누구보다 성실했고 고생하는 스태프 밥을 매번 사비로 사주셨다'고 했다. 얻을 게 하나 없는 사람이 나서서 말했다. 그게 김민종이다"라고 전했다.

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이어 김민종이 출연 예정이었던 이창열 감독의 영화 '마마'(가제)를 언급하며 안타까움을 드러냈다.

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제작진은 "가장 안타까운 건 이창열 감독의 '마마'이다. 20년 만의 영화 복귀 멈춤은 또 다른 시작이라던 그 작품에서 아무것도 확인되지 않은 채 그는 내려와야 했다"며 "검증 없는 말 한마디가 배우의 작품을, 감독의 선택을, 관객의 기다림을 빼앗았다. 이게 통하면 다음은 누구든 될 수 있다"고 주장했다.

그러면서 "그는 소리치지 않고 법의 자리에서 진실을 밝히는 길을 택했다"며 "형 무대는 사라진 게 아니라 잠시 비어 있는 거다. 형이 준 밥 한 끼를 기억하는 사람들이 돌아오는 날 첫 번째 줄에 앉아 있겠다. 이번엔 우리가 형 곁에 있을 차례"라며 김민종을 향한 지지를 보냈다.

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앞서 김민종은 지난 1일 자신을 불법도박 모임의 일원으로 지목한 MC몽을 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반)로 경찰에 고소했다.

양측의 갈등은 지난 5월 MC몽의 라이브 방송에서 시작됐다. 당시 MC몽은 연예계 관계자들이 참여하는 이른바 '바둑이 도박 모임'이 존재하며 거액의 판돈이 오갔다는 취지로 주장하는 과정에서 김민종의 실명을 언급했다.

MC몽은 김민종이 해당 모임에 연관돼 있다는 주장을 비롯해 특정 사업가로부터 금전과 고급 외제차를 제공받았다는 취지의 의혹도 제기했다.

이에 김민종 측은 즉각 사실이 아니라며 강하게 반박했다. 김민종 측 법률대리인은 불법도박 참여를 비롯해 금품 수수 및 사생활과 관련해 온라인상에서 제기된 의혹이 허위사실이라는 입장을 밝혔다.

김민종 역시 당시 자신을 둘러싼 의혹을 부인하며 "오랜 시간 믿고 응원해 주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하고 단호하게 임하겠다"고 밝혔다.

그러나 MC몽은 이후에도 자신의 주장을 이어갔다. SNS를 통해 김민종 측과 관련한 추가 의혹을 제기하는 한편, 한 여성과 주고받았다는 메시지를 공개하기도 했다. 결국 김민종 측은 약 3개월간 관련 자료를 검토한 끝에 고소장을 제출했다.