'치매 증상' 김창옥, 마이크 내려놓더니..뜻밖의 근황 '미술 작가 변신'

사진=연합

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[스포츠조선 정유나 기자] 소통 강사 김창옥이 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러내 미술 작가로 변신한 근황을 공개했다.

김창옥은 2일 서울 청담동 MCM HAUS에서 열린 첫 개인전 '김창옥: 위로의 흔적' 기자간담회에 참석했다. 김창옥은 이번에 미술 작가로서 첫 개인전을 열고, 표현의 축을 옻이라는 재료와 조형 언어로 옮긴 결과물을 선보인다.

오랜만에 공식 석상에 모습을 드러낸 그는 작가로서 작업을 시작하게 된 계기에 대해 "7년 전부터 강연을 들으러 오신 분들이 '강사님은 어디에서 위로를 받으시냐'고 많이 물어보셨다. 그 질문이 노래의 후렴구처럼, 메아리처럼 귓가를 맴돌았다. 6개월 정도 심각하게 생각해봤는데 정작 저에게 위로가 무엇인지 모르겠더라"고 털어놨다.

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질문에 답을 찾으려는 과정에서 자연스럽게 작업실로 향하게 됐다는 그는 "동물들이 목 마르면 물 냄새를 맡고 찾아가는 것처럼 우연히 옻 작업을 만나 작업실에 가게 됐다. 무언가에 끌리듯 작업을 하게 됐다. 좀 더 건강하게 살아보고 싶어 작업실로 향했다"고 설명했다.

이어 "수천 번 몸을 쓰는 고된 작업 과정에서 머릿속 복잡한 근심과 생각이 비워졌다. 그런 과정에서 제가 위로를 받았다. 위로가 지나간 자리에 남은 흔적 같은 것이 작업의 결과물"이라고 밝혔다.

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앞서 대한민국 대표 소통 강사로 이름을 알린 김창옥은 지난 2023년 알츠하이머 의심 소견을 받은 사실을 털어놓으며 강연 활동을 줄이겠다고 밝힌 바 있다.

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이후 그는 작업실에서 마이크 대신 옻칠 붓을 들고 작업에 몰두하며 회복의 시간을 가져온 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com