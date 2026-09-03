'24세 결혼→8년만 이혼' 한그루 "매일 깡소주 한병씩..결국 병원行"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한그루가 이혼 후 매일 소주 한 병을 마실 정도로 힘든 시간을 보냈다고 고백했다.

2일 형수는 케이윌 유튜브 채널에는 '다른 엄마 사교육 열 올릴 때 아무것도 안 시키는 MZ식 교육'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 한그루는 24세에 결혼해 8년간 결혼 생활을 했다고 밝혔다. 그는 이혼을 결심하게 된 계기를 묻는 질문에 "저희 엄마가 제가 어릴때 이혼하시고 혼자 사시다가 재혼하셔서 새아빠랑 산다. 저도 엄마가 살아가는걸 보면서 항상 참고 힘들고 이런걸 보면서 같이 스트레스를 받았던 것 같다. 내가 행복해야 아이들이 행복하고 아이들 아빠도 행복해야 애들한테도 더 행복하게 잘해줄수 있지 않나. 내가 그렇게 하는게 더 좋을것 같다, 이럴때는 나를 위한 선택을 하는것도 괜찮을것 같다는 생각이 드는 순간이 왔던것 같다"고 솔직하게 답했다.

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한그루는 "애들이 처음에 이혼하고 분리가 됐을 때 엄청 울기도 하고 그랬다. 아빠를 찾았다. 아이들은 앞으로 아빠를 못 보게 될까 불안해했던 것 같다"라고 털어놨다. 이어 "(자녀들에게) 엄마랑 아빠는 피가 섞인 가족이 아니지 않나. 친구였다 가족이 됐다 다시 친구가 된 거다. 너희랑 엄마, 너희와 아빠는 절대 남이 될 수 없다고 했다"며 "현재 일주일에 무조건 한두 번씩은 무조건 아빠랑 지내게 한다. 애들도 이제는 무뎌진 거 같다"고 전했다.

특히 한그루는 이혼 후 힘들 때 6개월간 매일 술을 마셨다고. 그는 "제가 이혼하고 나서 초반에는 걱정이 너무 많았다. 8년이 지나서 다시 배우를 시작하려니 막막했다"고 고백했다.

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그는 "고민이 많이 됐다. '이 일을 계속 하는게 맞나? 그럼 이제 뭘 배워야 되나? 직업 삼을 수 있는게 뭐가 있지?' 이런 생각 때문에 잠이 안 왔다. 너무 잠이 안 와서 제가 술을 아예 못 하는데, 처음으로 소주를 사와서 먹기 시작했다. 처음에 음식이나 이런 걸 같이 먹으니 너무 속이 안 좋아 토를 하더라"며 "그 다음부터 깡소주를 매일 한 병씩 마셨다. 그러다가 심각하게 속병이 났다. 그 6개월이 처음이자 마지막으로 술병이 났을 때다"고 회상했다.

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jyn2011@sportschosun.com