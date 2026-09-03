'리프팅 의료사고' 권민아, 급 달라진 얼굴에 성형의혹..결국 "속시원히 말한다, 자연인"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 때아닌 성형 의혹에 대해 직접 해명하며 유쾌하게 반박했다.

권민아는 3일 자신의 계정을 통해 최근 외모 변화와 관련해 불거진 성형 의혹에 대해 입을 열었다.

권민아는 "살 빠지면 턱이 왜소해지고 지금은 쪄서 헤비급이다. 뭐만 하면 변했다, 손댔다"라며 일부의 반응을 언급했다.

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이어 "성형했으면? 회복기란 거 원래 없나요? 요즘? 으메 속 시원하게 말해드릴게예!!! 성형 안 했습니데이"라고 특유의 유쾌한 말투로 성형 의혹을 전면 부인했다.

그러면서 성형수술이 아닌 시술을 받은 경험에 대해서는 솔직하게 털어놨다. 권민아는 "시술은 여러 번 리프팅, 스킨부스터 해봤습니다. 그게 끝. 됐지요?"라며 "그니깐 이래 생겼지 뭐. 자연미인 아니고, 자연인 그 자체"라고 덧붙였다.

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최근 사진이나 영상 속 달라진 모습만으로 성형 여부를 추측하는 시선에 대해서도 자신의 입장을 직접 밝힌 셈이다. 체중이나 컨디션, 메이크업 등에 따라 얼굴 인상이 달라질 수 있는 만큼, 외모 변화에 대한 각종 추측을 유쾌한 방식으로 일축했다.

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앞서 권민아는 지난 1월 피부과에서 수면 슈링크 리프팅 시술을 받던 중 화상 사고를 당했다고 직접 밝혔다. 당시 그는 피부가 한 겹씩 벗겨지고 진물과 물집이 생겼으며, 극심한 스트레스로 공황 발작까지 겪었다고 털어놔 많은 이들의 안타까움을 샀다.

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권민아는 현재 해당 의료진과 법적 분쟁을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 그는 처음에는 피부 이식 수술과 2년간의 치료가 필요할 것이라는 진단을 받았으나, "현재는 1년 넘는 시간을 바라보고 있고, 추상장애 가능성 또한 배제할 수 없는 상황"이라고 설명했다.

한편 권민아는 지난 2012년 AOA 멤버로 데뷔해 활동했으며, 이후 팀을 탈퇴해 배우로도 활동 영역을 넓혔다. 현재는 SNS 등을 통해 팬들과 소통하며 근황을 전하고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com