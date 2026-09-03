김혜수, 띠동갑 후배에 20년간 존댓말..하지영 "가장 존경하는 배우이자 내 우주"

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 하지영이 배우 김혜수에게 고마움을 전하며 20년간 이어진 특별한 인연을 공개했다.

하지영은 김혜수를 "가장 존경하고 나의 우주"라고 표현하며 남다른 애정을 드러냈다. 특히 과거 자신의 진로를 고민하던 시절 김혜수가 건넨 조언은 물론, 뒤늦게 알게 된 뜻밖의 배려까지 공개해 훈훈함을 안겼다.

2일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 '하하PD에서 조회수 올리러 왔다! 근데 바지를 왜 벗어요?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 방송인 하하와 개그맨 김원효가 게스트로 출연해 하지영과 다양한 이야기를 나눴다.

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이날 하지영은 대화를 나누던 중 자신이 가장 존경하는 배우로 김혜수를 꼽았다. 그는 김혜수에 대해 "가장 존경하고 나의 우주"라고 표현하며 각별한 마음을 드러냈다.

그러면서 과거 SBS '한밤의 TV연예' 활동을 그만둬야 했던 시기를 떠올렸다. 당시 아무도 방송가에서 자신을 안 찾았다는 하지영은 앞으로 무엇을 해야 할지 고민하며 혼자 공부하는 시간을 보내고 있었다고. 그런 하지영에게 먼저 다가와 새로운 배움의 기회를 건넨 사람이 바로 김혜수였다.

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하지영은 "그때 혼자 막 공부를 하고 있었는데 혜수 언니가 '지영 씨 이거 이런 강의가 있는데 좋아할 것 같다. 와서 들어볼 거냐'고 하셨다. 20년 동안 말도 안 놓으신다"고 말했다.

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김혜수의 추천으로 하지영은 영화와 음악을 공부하는 강의를 듣게 됐다. 단순히 새로운 공부를 시작하는 데 그치지 않았다. 해당 강의를 통해 쌓은 지식을 바탕으로 자신의 진행에도 변화를 줬고, 이후 행사 진행자로 활동하는 데에도 큰 도움이 됐다고 밝혔다.

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하지영은 "제가 그 강의를 듣고 그다음부터 행사를 하고 있다"고 전했다. 방송 활동을 이어가는 과정에서 새로운 길을 찾고 있던 하지영에게 김혜수의 한마디가 또 다른 가능성을 열어준 셈이다.

무엇보다 하지영은 당시에는 미처 알지 못했던 김혜수의 남다른 배려를 공개해 눈길을 끌었다. 강의를 듣기 위해서는 수강료를 지불해야 했는데, 알고 보니 김혜수가 그 비용을 대신 부담하고 있었다는 것.

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하지영은 "저는 몰랐다. 제일 처음에 수강료를 내지 않냐. 15명이 강의를 듣는데 돈이 꽤 비싸다. 제가 알기로는 (혜수) 언니가 다 내고 계셨다"고 전했다.

하지영의 이야기를 들은 하하는 "너무 대단하다"라고 감탄했다.

20년이라는 긴 시간 동안 이어져 온 두 사람의 인연에는 김혜수의 세심한 배려와 하지영의 감사한 마음이 고스란히 담겼다. 한 사람의 작은 관심과 응원이 또 다른 사람에게는 새로운 도전을 시작하는 든든한 계기가 된 셈이다.