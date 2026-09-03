지예은, 연애 3번 만 결혼 결심.."♥바타, 눈이 맑은 사람"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 댄서 바타와 결혼을 앞둔 가운데, 이번이 자신의 세 번째 연애라고 밝혔다.

2일 유튜브 채널 '오키키'에는 '결혼 축하해! 축가는 '아나까나'지'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 조혜련이 게스트로 출연해 가비, 지예은과 함께 '퀸의 연애'를 주제로 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 가비는 공개 열애 중인 지예은과 바타를 보며 과거 두 사람을 이어줄 뻔했던 일화를 공개했다. 가비는 "제가 바타를 옛날에 알고, 예은이를 보고 왠지 얘네 둘이 잘 어울릴 것 같아서 소개해주겠다고 했다"고 밝혔다.

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지예은 역시 "맞다. 언니가 먼저 소개해준다고 했다"고 인정했다. 두 사람이 처음 얼굴을 마주한 장소 역시 가비의 생일 파티였다고.

가비는 "제 생일 파티에서 처음 봤다. 그때 잘된 건 아니지만"이라고 당시를 회상했다. 처음 만났을 당시에는 서로 특별한 관계로 발전한 것은 아니었지만, 이 만남을 계기로 두 사람의 인연이 시작된 셈이다.

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이후 조혜련은 두 사람의 구체적인 교제 시기까지 물으며 궁금증을 드러냈다. 조혜련이 지예은에게 "작년 11월 11일 정도에 사귀었냐"고 묻자, 지예은은 "그때는 사귀었다"고 답하며 당시 교제 중이었음을 인정했다.

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조혜련은 자신 역시 당시 바타를 직접 만났던 기억을 떠올렸다. 그는 "내가 그때 바타를 처음 봤다. 교회에 수능 끝나고 응원해준다고 갔는데 바타가 왔다"며 당시 상황을 설명했다.

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이어 "친구들을 데려와서 수능 시험을 본 친구들에게 너무 열정적으로 춤을 추는데 너무 괜찮았다. 눈이 너무 맑다"고 바타에 대한 첫인상을 전했다. 지예은 역시 바타의 맑은 눈에 매력을 느꼈다고 밝혀 눈길을 끌었다.

조혜련은 지예은에게 "근데 왜 얘기를 안 했냐"고 물었고, 지예은은 "그때는 약간 비밀 연애. 연예인이라"고 털어놓으며 수줍은 모습을 보였다. 공개 열애를 시작하기 전까지 조심스럽게 관계를 이어왔던 당시 상황을 솔직하게 밝힌 것.

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무엇보다 이날 방송에서 조혜련의 '촉'이 빛난 순간은 따로 있었다. 당시 지예은 역시 바타와 같은 자리에 있었다는 사실을 알게 된 조혜련은 곧바로 "결혼하겠네"라고 말했다.

이어 자신의 대표곡을 언급하며 "'아나까나' 불러줄까?"라고 축가를 자처했다. 가비에게는 결혼식에서 춤을 춰달라고 제안했고, 가비 역시 흔쾌히 받아들이며 화기애애한 분위기를 만들었다.

당시에는 웃으며 넘겼던 조혜련의 말은 결국 현실이 됐다. 지예은과 바타가 오는 12월 12일 결혼을 앞두고 있기 때문이다. 두 사람은 1994년생 동갑내기로 종교라는 공통분모 등을 통해 가까워진 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 4월 교제 사실을 인정했다.

특히 결혼 소식이 알려지기 전 녹화된 영상에서 조혜련이 두 사람의 관계를 눈치채고 "결혼하겠네"라고 말했던 만큼, 뒤늦게 공개된 그의 '결혼 예언'이 더욱 재미를 더하고 있다.

이날 지예은은 자신의 연애사에 대해서도 솔직하게 공개했다. '퀸의 연애'를 주제로 이야기를 나누던 중 조혜련이 "바타와의 연애가 몇 번째냐"고 묻자 지예은은 "세 번째"라고 답했다.

이어 "연애는 많이 안 해봤다"고 덧붙이며 비교적 많지 않은 연애 경험을 털어놨다. 세 번째 연애 상대인 바타와 결혼을 약속한 지예은의 러브스토리가 공개되면서 두 사람의 결혼을 향한 관심도 이어지고 있다.