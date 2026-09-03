알파드라이브원, 벌써 음악방송 2관왕 "믿기지 않는 일 감사해"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 알파드라이브원이 음악방송 2관왕을 달성했다.

알파드라이브원은 2일 방송된 MBC M, MBC every1 '쇼챔피언'에서 미니 2집 '언브레이커블 : 소년비스트' 타이틀곡 '본 다이어'로 1위를 차지했다.

이날 알파드라이브원은 수록곡 '다이아몬드 아워'로 감각적인 보컬 실력을 뽐낸데 이어 '본 다이어'로는 한층 강력해진 칼군무로 각기 다른 매력을 뽐내며 팬들을 매료시켰다.

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알파드라이브원은 "믿기지 않는 일을 만들어주셔서 진심으로 감사드린다. 이번 컴백에 앨리즈(공식 팬클럽) 여러분들이 보내주신 사랑 덕분에 오늘 이렇게 뜻깊은 선물을 받을 수 있었다"고 전했다.

알파드라이브원은 1일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 컴백 첫 1위 트로피를 들어올린 데 이어 '쇼챔피언'에서도 정상에 오르며 2관왕을 기록, '대세 신인'다운 존재감을 보여줬다.

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일본에서도 오리콘 주간 합산 랭킹(7일자) 2위, 라인뮤직 위클리 앨범 랭킹과 뉴송 위클리 랭킹, 위클리 송 랭킹에서 2위를 차지했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com