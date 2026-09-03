블랙핑크 로제, 믿을 수 없는 100억짜리 광고 거절 이유[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 100억원대 광고를 거절했다.

2일 코리아헤럴드에 따르면 로제는 최근 중국의 유명 차 브랜드가 제시한 720만 달러(약 100억원) 규모의 광고 제안을 거절했다.

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로제는 유명 샴페인 브랜드와도 자신의 이름이 들어간 스페셜 에디션 프로젝트를 1년 가까이 논의해왔지만, 최종 병 디자인이 본인의 미적 기준에 부합하지 않는다는 이유로 거절했다.

매체는 "로제는 '아파트'의 전세계적 흥행 이후 블랙핑크 멤버로만 머무르지 않고 자신의 이름으로 인정받는 글로벌 팝 아티스트로 자리매김했다. 그는 소수의 K팝 아티스트가 가질 수 있는 선택권을 갖게 됐다. 쉽게 거절하기 어려운 제안이라도 자신의 기준에 따라 거절할 수 있는 위치에 올랐다는 것"이라고 봤다.

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즉 로제가 상업적 이익보다는 아티스트로서의 주도권과 이미지를 중시하고 있다는 것이다.

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다만 로제 측은 해당 보도에 대한 입장을 밝히지는 않았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com