'이대 출신' 박소영 아나, 잠실 키즈라더니 "최대 일탈? 방 문 쾅 닫고 들어가"(홈즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] '이대 출신' 박소영 아나운서가 사춘기 시절 최대 일탈을 고백했다.

오늘(3일) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 양평 임장에 나선다.

이날 방송에서는 서울과 가까우면서도 전원생활의 로망을 누릴 수 있는 양평의 매물을 찾아 떠난다. 임장에는 '원조 양평의 아들' 김대호와 '떠오르는 양평의 딸' 박소영 아나운서, 그리고 '자칭 양평 양 씨(?)' 양세찬이 함께한다. 특히 김대호와 박소영은 '양평의 대표' 자리를 두고 임장 내내 팽팽한 신경전을 벌였다고 해 기대를 모은다.

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세 사람은 집주인이 "내 집을 지어달라"던 사춘기 딸을 위해 별채를 마련한 강상면 패밀리하우스를 찾는다. 공간을 둘러보며 이어진 사춘기 토크에서 박소영이 "방 문 쾅 닫고 들어갔던 게 최대의 일탈"이라고 밝히자, 장동민은 단칸방 시절을 떠올리며 "나 어릴 땐 등 돌리는 게 유일한 공간 분리였다"는 웃픈 고백을 털어놓는다. 이어 출연진들의 유년 시절 추억까지 줄줄이 소환된다. 쥐불놀이와 사루비아 먹기, 심지어 '개미 똥구멍'까지 맛봤다는 시골 출신들의 야생 에피소드에 '잠실 키즈' 박소영이 문화충격을 감추지 못한다.

또한 집 안에서는 유학간 딸을 위한 복층 공간과, 아빠의 로망을 집약한 취미 공간 '맨케이브'까지 공개된다. 내부에는 모자 컬렉션과 운동기구, 미개봉 희귀 만화책과 피규어 등 남자의 취향을 저격한 완벽한 구성에 감탄이 쏟아진다. 이에 김대호는 "아내와 딸만 없지, 나랑 똑같다"며 뻔뻔한 동질감을 드러내 웃음을 안긴다.

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마지막으로 세 사람은 잠실에서 30분 거리로, 서울 접근성이 뛰어난 양서면의 아뜰리에 하우스에 도착한다. 도곡 저수지 뷰를 품은 이곳은 '나만의 정원 가꾸기'라는 버킷리스트를 이루기 위해 집주인이 마련한 집으로 5도 2촌 정원 생활을 즐기다가 매물로 내놓았다. 이에 "내일 죽는다면 무엇을 하고 싶냐"는 극단적인 버킷리스트 토크가 펼쳐진 가운데, 양세찬의 "라면 먹으며 OTT 보기"라는 지극히 소박한 소망과 달리 김대호는 스케일부터 남다른 '자연인 표' 계획들을 줄줄이 쏟아낸다. 상상을 초월하는 김대호의 버킷리스트는 무엇일지 호기심을 자극한다.

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MBC '구해줘! 홈즈' 양평 매물 편은 오늘(3일) 밤 10시에 방송된다.