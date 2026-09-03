"나이트 부킹이나 하자"…MC몽, '김민종 죽이기' 고소에도 파워당당[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 김민종으로부터 고소당한 뒤에도 당당한 행보를 보였다.

MC몽은 3일 다른 BJ들과 합동 라이브 방송을 진행했다. 한 BJ는 "안 좋은 일이 있다"고 김민종이 MC몽을 고소한 사건을 언급했다. 그러나 MC몽은 "고소 한두번 당하냐. 별 거 아니다. 나는 두 번 고소 당했는데 모두 무혐의 받았다. 내일 생일파티 안한다. 나이트나 가자. 룸 잡고 부킹이나 하자"라고 답했다.

MC몽은 지난 5월 김민종이 차가원 원헌드레드 대표의 작은 아버지인 차 모씨가 이끄는 불법 도박단 바둑이 멤버로, 차씨로부터 용돈을 받아 생활하고 있다고 주장했다. 또 김민종과 차씨가 자신의 폭로 이후 거금을 주겠다며 거짓 증언을 해줄 증인을 물색하고 있다고도 했다.

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이와 관련 김민종은 MC몽을 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다.

법률대리인 법무법인 오킴스는 MC몽의 허위 주장으로 할리우드 차기작 출연과 계약 2건의 논의가 중단됐다며 손해배상 청구 등 추가 법적 대응을 하겠다고 했다.

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김민종 측도 38년간 쌓아온 이미지와 신뢰가 무너졌다고 토로했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com