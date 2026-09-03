'나라 망신시킬 여자 1위'...김새롬, 구설·비호감 이미지 비화 "고정되고 싶었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김새롬이 과거 자신을 둘러싼 '비호감 이미지'에 얽힌 솔직한 뒷이야기를 털어놨다.

지난 2일 유튜브 채널 '정신차려 김새롬'에는 데뷔 22년 차 방송인 김새롬이 그동안 마음속에 담아뒀던 이야기를 털어놓는 모습이 공개됐다.

이날 김새롬은 과거 자신이 고정 패널로 출연했던 프로그램 '순정녀'(순위 정하는 여자)를 언급하며 당시 출연하게 된 과정을 회상했다.

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김새롬은 "제가 3회인가 4회부터 들어갔다. 고정으로 들어간 게 아니라 '한 번 출연시켜줄 테니 네가 잘하면 고정이 되는 거다'라는 식이었다"며 당시 상황을 설명했다.

이어 자신이 고정 출연자가 되기 위해 의도적으로 강한 발언을 했다고 솔직하게 털어놨다.

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그는 "내가 이 이야기를 하면 대중들의 비난을 살 걸 알았다. 그래도 자극적인 말을 엄청 하는 거다. 한 카트라도 더 따먹으려고, 고정이 되고 싶어서"라고 말했다.

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실제로 김새롬은 프로그램 초반 강한 발언으로 '비호감 이미지'를 얻기도 했다. 당시 방송에서 진행된 "해외 진출하면 나라 망신시킬 것 같은 여자는?"이라는 앙케이트에서 김새롬이 1위를 차지하며 화제를 모으기도 했다.

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김새롬은 "초반에는 프로그램에서 제일 비호감이었다"고 당시를 돌아봤다.

하지만 고정 출연자로 자리 잡은 뒤에는 자신의 모습을 조금씩 보여주기 시작했다고 밝혔다.

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김새롬은 "나중에는 이제 고정이 됐으니까 나도 이제 나를 좀 표현해야 되지 않냐"며 "(비호감 이미지였지만) 그래도 난 내가 내 인성을 좀 믿었다. 왜냐면 우리 엄마가 날 너무 잘 키워줬으니까"라고 말했다.

이어 "그래서 나중에는 그냥 성격대로 이제 한 거다. 결국 나중에는 제일 호감인 출연자로 바뀌었다"고 덧붙였다.

이에 제작진이 "사실은 속사정이나 비하인드가 있었던 거였네요"라고 놀라워하자 김새롬은 방송인으로 살아오며 겪었던 오해와 구설수에 대해서도 담담하게 털어놨다.

그는 "근데 뭐 방송에 나오는 사람 중에 오해 없이 사는 사람이 누가 있겠냐. 그냥 늘 구설수에 오르는 게 일상이었다"고 말했다.

그러면서 "그래서 남 이야기를 더 안 듣는 걸 수도 있다. 내가 모르는 사람이 나를 막 욕한다고 내가 상처를 받으면 한도 끝도 없다"고 자신의 생각을 밝혔다.

한편 김새롬은 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 약 1년여 만에 파경을 맞았다.

shyun@sportschosun.com