'나혼산' 김신영, 국내 아닌 해외서 꿈 이뤘다 "3년간 준비한 '리폼 팝업' 오픈"

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[스포츠조선 김소희 기자]'나혼산' 김신영이 해외에서 '리폼 마니아'의 꿈을 이룬다.

오는 4일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 김신영이 자신이 직접 리폼한 작품들로 팝업스토어를 연 모습이 공개된다.

김신영은 "꿈을 펼치러 왔습니다"라며 해외 편집숍에서 자신이 리폼한 옷의 팝업스토어를 연 현장을 소개한다. 그는 이 일이 평생 소원이자 꿈이었다며, 팝업 제안을 받고 "3년 정도 꾸준히 준비를 했다"고 밝혀 놀라움을 안긴다.

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집에 '데님방'이 따로 있을 정도로 데님에 진심인 김신영의 데님 재킷부터 각종 티셔츠와 신발까지, 그의 아이디어와 손길이 닿은 작품들이 눈길을 사로잡는다. 팝업 오픈을 앞두고 마지막 디스플레이 정리를 하던 김신영은 "이거 엄청 떨리는 거구나"라며 긴장한 모습을 보였는데, 관심을 보이는 방문객들에게 먼저 다가가 소개하는 반전 모습도 보인다.

또한 김신영이 꿈을 이룬 현장에 깜짝 등장한 든든한 지원군들의 응원도 쏟아진다. "바느질이 보통 바느질이야?"라며 김신영의 솜씨에 감탄하고 힘을 실어준 이들의 응원에 긴장했던 김신영이 함박웃음을 짓는다. 과연 그를 웃게 만든 지원군의 정체는 누구일지 궁금증을 자아낸다.

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김신영은 "제일 힘들고 답답했던 시기에 만든 것들"이라며, 꿈을 이루게 해준 자식 같은 작품들과 당시의 마음을 떠올리며 뭉클한 심정을 고백한다.

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'파워 내향인' 김신영이 꿈을 이룬 현장과 비하인드는 오는 4일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com