효연, 소녀시대 숙소 혼자 사는데..가사도우미 21년째 고용 "엄마 밥보다 익숙"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 데뷔 20년차 소녀시대 효연이 가감없는 숙소 생활을 최초 공개한다.

오는 5일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 414회에는 명불허전 레전드 걸그룹 소녀시대이자 6세대 걸그룹(?) '효리수'의 리더 겸 메인 보컬 효연이 출격한다. 데뷔 때부터 숙소 생활 중인 효연. 오랜 세월 머문 공간 곳곳에 그녀만의 취향과 추억이 묻어 있는 가운데, 효연은 침대도 없이 바닥에서 취침하는 털털한 면모로 시선을 사로잡는다. 반면 반려견 베일리에겐 최고급 침대를 마련, 남다른 애정을 드러내는데. 견주와 반려견의 뒤바뀐 듯한 서열에 참견인들도 폭소를 참지 못한다고.

효연의 비밀(?)을 가장 많이 아는 인물도 등판한다. 바로 효연과 21년째 특별한 인연을 이어오고 있는 숙소 이모님. 효연의 연습생 시절부터 함께한 그녀는 소녀시대의 성장 과정을 가장 가까이에서 지켜봐왔다는데. 오랜 세월을 함께하며 가족처럼 가까워져 효연도 이젠 엄마 밥보다 이모 밥이 익숙하다고. 두 사람의 특별한 관계가 훈훈함을 풍기는 와중에, 이모와의 대화를 방해하는 베일리에게 호쾌한 고함을 던지며 웃음까지 더한다.

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'진짜 김효연'을 아는 인연 공개는 여기서 끝이 아니다. 샵에서 풀메를 받더니, 20년째 함께하고 있는 메이크업 아티스트를 비롯해 오랜 시간 곁을 지킨 스태프들과 낮술 회동에 나선 것. 이들은 무대 위 카리스마 뒤에 가려진 효연의 솔직하고 인간적인 면모를 꺼낸다. 효연 역시 가까운 사람들과 함께하자 장난기 넘치는 본모습과 예측 불가한 입담을 거침없이 드러내는데. 오랜 인연만큼이나 격의 없는 대화 속에 서로를 향한 거침없는 폭로도 이어지는 가운데, 과연 이들만 알고 있는 효연의 인간적 모습은 무엇일지 호기심을 자극한다.

19년째 효연의 숙소살이를 돌봐준 이모님과 오랜 세월 함께한 스태프들이 전하는 진짜 김효연이 궁금해지는 MBC '전지적 참견 시점'은 오는 5일(토) 밤 11시 10분 방송된다.