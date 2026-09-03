지상렬, '16세 연하♥' 신보람과 결혼하나.."서울로 이사할 수도, 날 움직이게 한 사람"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 지상렬이 연인 쇼호스트 신보람을 위해 이사를 고려하는 모습을 보이며 결혼에 대한 진지한 생각을 드러냈다.

2일 '양락1번지' 유튜브 채널에는 지상렬, 김승진 편 영상이 공개됐다.

지상렬은 최양락이 "최근 본 기사가 있다. 보람 씨랑 만약에 그렇게 (결혼을) 하면, 서울로 이사 올 수 있다고 했더라"라고 묻자, "움직임을 할 수 있는 사람이 생기더라"라며 신보람을 향한 진지한 마음을 내비쳤다. 지상렬은 인천 토박이이지만 신보람과 결혼하게 될 경우, 신보람을 위해 서울로 이사하겠다는 뜻을 전한 것.

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지상렬은 지난해 KBS2 '살림하는 남자들'을 통해 절친 염경환의 소개로 인연을 맺은 신보람과 실제 연인으로 발전, 큰 관심을 모았다. 지상렬은 1970년생 신보람은 1986년 생으로 16살 차이가 난다.

지상렬은 지난해 11월 공개 열애를 시작한 후 예비 장모를 공개하는가 하면 결혼 시기를 고민하는 등 신보람과의 결혼 가능성을 꾸준히 언급해왔다. 이번에도 다시금 서울 이사 가능성을 언급, 신보람과의 결혼에 대한 기대감을 높였다.

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한편 지상렬은 토크콘서트 '지상렬의 아가미' 무대에 오르고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com