소녀시대 효연, 아직도 숙소 산다…'21년 인연' 이모님도 공개('전참시')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 소녀시대 효연이 19년째 이어온 숙소 생활을 최초로 공개한다.

오는 5일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 414회에는 소녀시대 멤버이자 6세대 걸그룹(?) '효리수'의 리더 겸 메인 보컬 효연이 출연한다.

이날 효연은 데뷔 때부터 생활해온 숙소를 처음으로 공개한다. 오랜 세월 머문 공간 곳곳에는 효연의 취향과 추억이 고스란히 묻어 있다.

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특히 효연은 침대도 없이 바닥에서 잠을 자는 털털한 일상으로 참견인들을 놀라게 한다. 정작 반려견 베일리에게는 최고급 침대를 마련해준 모습이 웃음을 더한다.

효연과 오랜 세월을 함께한 특별한 인연도 등장한다. 주인공은 연습생 시절부터 21년째 인연을 이어오고 있는 숙소 이모님이다. 소녀시대의 성장 과정을 가장 가까이에서 지켜본 이모님은 이제 효연에게 가족이나 다름없는 존재가 됐다고.

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효연 역시 엄마 밥보다 이모님의 밥이 더 익숙할 정도라고 밝혀 두 사람의 각별한 관계를 짐작게 한다.

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무대 밖 '진짜 김효연'을 아는 이들은 또 있다. 효연은 샵에서 풀메이크업을 받은 뒤 20년째 함께하고 있는 메이크업 아티스트를 비롯해 오랜 시간 곁을 지켜온 스태프들과 낮술 회동에 나선다.

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오랜 인연들 앞에서 효연의 장난기와 거침없는 입담도 제대로 터진다. 스태프들은 무대 위 카리스마에 가려졌던 효연의 솔직하고 인간적인 면모를 하나둘 폭로하고, 효연 역시 이에 질세라 격의 없는 토크를 이어간다. 오랜 시간을 함께해온 이들만이 알고 있는 효연의 이야기가 무엇일지 관심이 쏠린다.

19년째 이어진 숙소 생활부터 20년 넘게 함께한 사람들과의 특별한 인연까지, 무대 밖 효연의 일상은 오는 5일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com