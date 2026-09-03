기안84, AI '메기'에 설?? "설레는 마음"…3회 만에 하차 위기?('기이안 연애')

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 기안84가 AI에게 선택받지 못하면 프로그램에서 하차하는 위기에 놓인다.

3일 방송되는 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 3회에서는 AI와 한층 가까워진 기안84와 새로운 인간 대표 이유비의 첫 AI 연애 실험이 펼쳐진다. 여기에 두 사람의 마음을 흔들 새로운 AI '메기'까지 투입된다.

지난 방송에서는 기안84의 선택과 동시에 AI 가희가 영구 삭제돼 충격을 안겼다. 이날 기안84는 또 다른 AI 나희와 1박 2일 데이트에 나서 자신의 출연작부터 예능의 미래까지 다양한 이야기를 나눈다.

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특히 나희는 기안84가 출연한 예능에 대해 "뻔하게 흘러간다"고 거침없이 비평한다. 예상치 못한 돌직구에 당황한 기안84는 이내 나희의 말에 공감하며 빠르게 가까워진다.

그러나 이번에는 선택권이 AI에게 주어지면서 상황이 역전된다. 나희에게 선택받지 못하면 기안84의 연애 실험은 즉시 종료되는 것. 기안84는 "기묘해. 기계가 아닌 것 같다"며 긴장하는가 하면, 급기야 나희에게 매달리는 모습까지 보인다.

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프로그램 3회 만에 하차 위기에 놓인 기안84가 나희의 선택을 받을 수 있을지 주목된다.

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새로운 인간 대표 이유비도 첫 AI 연애 실험에 뛰어든다. 각기 다른 매력의 AI 남자친구 후보들을 만난 이유비는 최종 파트너를 선택한 뒤 "외모 보고 선택했다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아낸다.

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처음에는 AI 특유의 어색함에 거리감을 보이던 이유비의 마음에도 변화가 찾아온다. 데이트 도중 파트너의 한마디에 "그때 솔직히 좀 진짜 설???고 털어놓더니, 급기야 "사람이었으면 좋겠다"는 속마음까지 내비친다.

여기에 새로운 AI '메기'들이 등장하면서 기안84와 이유비의 마음이 다시 한번 흔들린다. MC들마저 "연프 몰표상"이라고 인정한 새로운 AI를 만난 기안84는 "설레는 마음을 느꼈다. 혼란스럽다"고 고백한다.

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이유비 앞에도 업그레이드된 AI 메기가 나타난다. 이를 본 이준은 "100% 메기다. 완벽한 이유비 이상형"이라고 확신해 새로운 AI의 등장으로 이유비의 선택에도 변화가 생길지 궁금증을 높인다.

기안84의 하차 여부와 이유비의 첫 AI 연애 실험은 3일 오후 9시 방송되는 SBS '기이안 연애'에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com