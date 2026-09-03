'49세' 하지원, 20대 몸매 만든 '15분 버티기' 뭐길래..."손 저릴 때까지 유지"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 하지원이 49세에도 변함없는 동안과 탄탄한 몸매를 유지하는 자신만의 관리 비법을 공개했다.

지난 2일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 49세의 나이에도 대학가 아이콘으로 거듭난 배우 하지원이 출연했다.

이날 유재석은 하지원을 두고 "하지원씨를 두고 '중년이 희망이다'라는 말이 있다"고 말했고, 하지원은 "맞다. 그런 얘기가 있다"며 웃음을 터뜨렸다.

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현재 가장 대표적인 동안 배우로 꼽히는 하지원의 모습에 유재석은 "내가 하고 싶었던 거, 잊고 있던 걸 하지원씨가 하니까 그렇게 흐뭇하다는 반응이 있다"며 대중의 반응을 전했다.

하지원 역시 "사람들이 그랬다더라. '아, 이게 가능하네?'라고"라며 웃었다.

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유재석은 이어 "한편으로는 '중년의 희망이다'라고 하지만 '세월은 나만 맞았냐', '왜 하지원만 20대냐'라는 말도 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 하지원의 몸매 관리 비법을 언급했다. 유재석은 "몸매 관리 비법으로 '근육이 못 돌아가게 혼내는 운동'을 한다더라"고 말해 궁금증을 높였다.

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하지원은 자신만의 운동법에 대해 "짧게는 15분, 길게는 30분씩 하루에 한 동작만 하는 거다"라고 설명했다.

이어 "그냥 가볍게 운동하는 게 아니라 손이 저릴 때까지 버티는 거다. 자극을 심하게 줘야 근육을 잡아준다"고 말했다.

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특히 하지원은 운동할 때 근육과 대화를 한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "그리고 근육과 대화를 한다. 우리가 인지하는 것과 그냥 하는 건 다르다"며 "일정 근육을 자극하면서 '늘어나라'라고 한다. 그럼 알아듣는다"고 자신만의 독특한 운동 철학을 공개했다.

이에 유재석은 "이런 운동은 처음 듣는다"며 난감한 표정을 지었지만, 하지원은 "그렇게 하면 근육이 알아들었다고 자극이 온다. 어느 순간 이만큼 와 있다"고 설명하며 특유의 엉뚱한 매력을 드러냈다.

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운동뿐만 아니라 평소 자신의 몸 상태를 세심하게 확인하는 습관도 공개했다.

하지원은 "피부든 몸이든 내 컨디션을 알아차리는 게 중요한 것 같다"며 "피부도 아침마다 체크하고 냉찜질이나 괄사를 챙겨준다. 또 스트레칭하면서 몸을 챙긴다"고 말했다.

이어 "몸무게도 매일 재고 셀룰라이트(피부 밑 지방)도 확인한다"고 덧붙였다.

49세의 나이에도 여전히 탄탄한 몸매와 동안 외모를 유지하고 있는 하지원의 꾸준한 자기 관리가 다시 한번 관심을 모으고 있다.

shyun@sportschosun.com