"간 수치 너무 높아" BTS 정국, 20대인데..가방에 약·영양제가 한보따리

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 방탄소년단 멤버 정국이 평소 챙겨 먹는 각종 영양제와 약을 공개, 남다른 건강 관리법을 전했다.

2일 정국은 팬 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 진행했다.

이날 정국은 "제가 들고다니는 비타민을 보여드리겠다. 제 약가방"이라며 큰 가방을 꺼냈다.

Advertisement

정국은 먼저 대형 비닐백에 담긴 수많은 영양제와 약을 보여줬다. 이어 "이건 아침 비타민"이라며 또 다른 비타민이 든 지퍼백, 목이 부었을 때 먹는 약을 꺼내 보였다. 또 "이건 간 상비약이다. 간 수치가 너무 높아져서 처방받았다"며 2개의 간 약봉지도 공개했다. 정국은 "잠이 안 올 때 먹는다"며 수면제를 꺼내는가 하면 액상 비타민, 피부 알레르기약 등도 줄줄이 소개했다.

정국은 "건강을 이렇게 챙긴다"라면서도 "과학적으로 비타민은 5알 이내로 먹는 게 낫다는 말도 있고 지민이 형도 그 말을 하더라"라며 비타민과 약을 다소 과하게 먹는다는 듯 말했다. 이어 "제가 전문의 조언을 듣고 약을 세팅한 게 아니다. 하지만 먹었을 때 불편함을 못 느꼈다. 과하다는 생각이 들 때는 종합 비타민만 먹는다"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 정국이 속한 방탄소년단은 9월 1~2일, 5~6일(이하 현지시각) 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 'BTS 월드 투어 아리랑 인 로스앤젤레스'(BTS WORLD TOUR ARIRANG IN LOS ANGELES)를 개최한다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com