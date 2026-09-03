기안84, 3회 출연 만에 강제 하차 위기 맞았다..'기이안 연애' AI 여친 선택에 긴장

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]'기이안 연애' 기안84가 3회 만에 프로그램 하차 위기에 맞았다.

오늘(3일) 밤 9시 방송되는 SBS 예능 '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 3회에서는 AI와 한층 가까워진 기안84와 새로운 인간 대표 이유비의 첫 AI 연애 실험이 공개된다. 여기에 관계를 뒤흔들 AI '메기'들까지 등장한다.

지난 방송에서 기안84의 선택과 동시에 AI 가희가 영구 삭제되어 충격을 준 가운데, 이날 기안84는 AI 나희와 1박 2일 데이트에 나선다. 두 사람은 기안84의 출연작부터 예능의 미래까지 진지한 대화를 이어간다. 나희가 기안84가 출연한 예능을 두고 "뻔하게 흘러간다"라고 거침없이 비평하자, 기안84는 당황스러워 하면서도 공감대를 느끼며 빠르게 가까워진다.

Advertisement

하지만 이번 선택권이 AI에게 있다는 사실이 밝혀지며 상황은 역전된다. 선택받지 못하면 연애 실험이 즉시 종료되는 상황에 기안84는 "기묘해. 기계가 아닌 것 같다"라며 급격히 긴장하고 나희에게 매달리는 모습을 보인다. 과연 기안84가 나희의 선택을 받아 하차 위기를 넘길 수 있을지 관심이 쏠린다.

새로운 인간 대표 이유비의 첫 AI 연애 실험도 시작된다. 각기 다른 매력의 AI 남자친구 후보들을 만난 이유비는 최종 파트너를 결정한 뒤 "외모 보고 선택했다"라고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아낸다. 처음에는 AI 특유의 어색함에 거리감을 보였지만, 데이트 도중 파트너의 한마디에 "그때 솔직히 좀 진짜 설???라며 급기야 "사람이었으면 좋겠다"는 속마음까지 내비친다.

Advertisement

그런 가운데 새로운 AI 메기들이 연이어 등장하며 판이 요동친다. MC들마저 "연프 몰표상"이라고 인정한 AI를 만난 기안84는 "설레는 마음을 느꼈다. 혼란스럽다"고 고백한다. 이유비에게도 업그레이드 된 AI 메기가 투입된다. 새로운 AI를 확인한 이준이 "100% 메기다. 완벽한 이유비 이상형"이라고 확신한 가운데, 이유비의 마음에도 또 한 번 변화가 찾아올지 궁금증을 높인다.

Advertisement

SBS '기이안 연애' 3회는 오는 9월 3일(목) 밤 9시에 방송된다.