차태현X조인성 럭셔리한 사무실 공개.."유재석이 고가 살림살이 선물"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자]차태현X조인성이 직접 차린 소속사 사무실이 공개된다.

오는 4일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 소속사 사장이자 아묻따밴드 객원 보컬인 차태현이 'my 스타'로 등장한다. 그는 비서진에게 자신의 사무실을 소개하며 남다른 황금 인맥을 과시한다. 특히 '국민 MC' 유재석과 '국민 여동생' 박보영 등 그의 '찐친'들이 선물한 고가의 살림살이가 줄줄이 공개돼 비서진을 놀라게 했다는 후문이다.

이어 차태현이 객원 보컬로 활약하고 있는 아묻따밴드의 부천 콘서트가 펼쳐진다. 오랜만에 '오빠 모드'로 돌아온 차태현은 메가 히트곡 'I Love You'를 밴드 라이브로 열창하며 변함없는 가창력을 뽐낸다. 여기에 그때 그 시절 팬들의 떼창까지 더해지며 현장 분위기는 '인기가요'를 방불케 할 정도였다고.

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하지만 콘서트 도중 예상치 못한 상황이 벌어진다. 무대 직전 식은땀까지 흘리는 모습을 보이던 차태현이 결국 비서진까지 무대로 부르게 되는 상황에 이르렀다고. 과연 차태현에게 무슨 일이 벌어진 것인지, 모두를 긴장하게 만든 그날의 무대 비하인드에 궁금증이 모인다.

소속사 사장부터 아묻따밴드 객원 보컬까지, 쉴 틈 없이 바쁜 차태현의 특별한 하루는 오는 4일 금요일 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '비서진'에서 공개된다.